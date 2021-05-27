Выдающаяся еврокубковая серия испанских клубов: выиграли все свои 20 финалов ЛЧ и ЛЕ за последние 20 лет 

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сегодня, 11:59

«Вильярреал» стал шестым триумфатором в этой череде.

Если и проигрывали, то только соотечественникам

Перед финалом Лиги Европы «Вильярреал» подбадривали часто неправильно сформулированным фактом: мол, испанские клубы уже 20 лет не проигрывают в финалах еврокубках. А как же «Атлетико», дважды остановившийся в шаге от Кубка чемпионов, «Эспаньол» и «Атлетик» из Бильбао, уступавшие в финалах Кубка УЕФА /Лиги Европы? Все они проигрывали, правда только другим испанским командам. То есть правильнее сказать, что Испания стала триумфатором в каждом еврокубковом финале за последние 20 лет, где имела представительство.

Точка отсчета — поражение «Алавеса» от «Ливерпуля» в финале Кубка УЕФА 2000/01

В начале века скромнейший «Алавес» добрался до решающей схватки Кубка УЕФА и дал «Ливерпулю» настоящий бой в Дортмунде. Баски проигрывали 0:2 после четверти часа игры и 1:3 после первого тайма. Совершили славную ремонтаду, на 89-й минуте Хорди Кройф — сын великого Йохана, сделал счет 4:4 и перевел выяснение отношений в овертайм. Только на 117-й минуте автогол позволил «Красным» вырвать победу и трофей из рук оставшегося вдевятером соперника — 5:4. 16-го мая 2001 года испанский клуб в последний раз на сегодняшний день проиграл в финале еврокубка представителю другой страны.

Очертания серии: «Севилья» принесла больше побед, чем «Реал» и «Барса»

— 9 финалов испанские клубы выиграли в Лиге чемпионов. Это территория «Реала» (5 титулов) и «Барселоны» (4).

- 11 триумфов зафиксированы в Лиге Европы. Здесь вне конкуренции «Севилья» (6 титулов), вдвое реже побеждал «Атлетико» (3), а у «Вильярреала» и «Валенсии» по 1 победе. А так выглядит сводная таблица испанских побед:

«Севилья» — 6 титулов (все в Кубке УЕФА /Лиге Европы)

«Реал» — 5 (все в Лиге чемпионов)

«Барселона» — 4 (все в Лиге чемпионов)

«Атлетико» — 3 титула (все в Кубке УЕФА /Лиге Европы)

«Валенсия» — 1 (Лига Европы)

«Вильярреал» — 1 (Лига Европы)

- 4 испанских клуба потерпели поражения в финалах еврокубков в рамках этой серии, но проигрывали они в мононациональных финалах: «Атлетико» дважды уступил «Реалу» в решающих схватках Лиги чемпионов (2013/14 и 2015/16), «Эспаньол» и «Атлетик» из Бильбао проиграли соответственно «Севилье» и «Атлетико» в финалах второго по значимости турнира.

- Интересно сравнить достижение Испании с другими странами, чьи команды играли в финалах еврокубков за последние 20 лет.

Испания (100% успеха): 20 финалов с хотя бы одним представителем — 20 побед (9 ЛЧ + 11 ЛЕ )

Россия (100%): 2 финала — 2 победы (0 ЛЧ + 2 ЛЕ )

Португалия (50%): 6 финалов — 3 победы (1 ЛЧ + 2 ЛЕ )

Украина (50%): 2 финала — 1 победа (0 ЛЧ + 1 ЛЕ )

Нидерланды (50%): 2 финала — 1 победа (0 ЛЧ + 1 ЛЕ )

Англия (44%): 16 финалов — 7 побед (4 ЛЧ + 3 ЛЕ )

Италия (43%): 7 финалов — 3 победы (3 ЛЧ + 0 ЛЕ )

Германия (29%): 7 финалов — 2 победы (2 ЛЧ + 0 ЛЕ )

Франция (0%): 4 финала — 0 побед (0 ЛЧ + 0 ЛЕ )

Шотландия (0%): 2 финала — 0 побед (0 ЛЧ + 0 ЛЕ )

- Таким образом, 100% побед в финалах только у клубов из Испании и России, правда у испанцев этих побед в 10 раз больше. Российские клубы выиграли оба финала, до которых добирались (успехи ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА в 2005-м и 2008-м).

От 1 до 20. Все триумфы испанских клубов в финалах еврокубков за последние 20 лет

1. Лига чемпионов 2001/02. «Реал» — «Байер» — 2:1

Дель Боске продолжил собирать свою грандиозную коллекцию тренерских титулов, а Зидан забил красивейший победный гол ударом «циркуля».

2. Кубок УЕФА 2003/04. «Валенсия» — «Марсель» — 2:0

Рафа Бенитес облагодетельствовал «Валенсию», а уже на следующий год выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем», шокировав «Милан» в стамбульском финале.

3. Лига чемпионов 2005/06. «Барселона» — «Арсенал» — 2:1

«Арсенал» в дебюте матча остался в меньшинстве после удаления вратаря Йенса Леманна, но умудрился повести в счете. «Барселона» перевернула ход игры ближе к концовке, вышедший на замену Хенрик Ларссон отдал две результативные передачи.

4. Кубок УЕФА 2005/06. «Севилья» — «Мидлсбро» — 4:0

«Севилья» не оставила шансов англичанам в своем первом финале.

5. Кубок УЕФА 2006/07. «Севилья» — «Эспаньол» — 2:2 (3:1 по пенальти)

Обладателем Кубка УЕФА в составе «Севильи» стал Александр Кержаков. В финале он вышел на замену и отыграл около часа.

6. Лига чемпионов 2008/09. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 2:0

Пришел, увидел, победил. Хосеп Гвардиола в первом же сезоне у руля «Барсы» выиграл «Золотой требл», а Месси в римском финале забил головой.

7. Лига Европы 2009/10. «Атлетико» — «Фулхэм» — 2:1 (овертайм)

Диего Форлан оформил дубль, победный мяч уругваец забил на 116-й минуте.

8. Лига чемпионов 2010/11. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1

МЮ проиграл второй финал Лиги чемпионов каталонцам за два года, а сэр Алекс Фергюсон в своей книге назовет эту «Барселону» сильнейшим противником в своей тренерской карьере.

9. Лига Европы 2011/12. «Атлетико» — «Атлетик Бильбао» — 3:0

Диего Симеоне хватило полгода, чтобы выиграть первый трофей для «Матрасников» в качестве тренера. «Тигр» Фалькао разразился дублем и второй год подряд забил победный гол в финале Лиги Европы (за год до этого Радамель выиграл турнир в составе «Порту»).

10. Лига чемпионов 2013/14. «Реал» — «Атлетико» — 4:1 (овертайм)

«Атлетико» был так близок к победе, но на 90+3 минуте Серхио Рамос воткнул после углового и перевел игру в овертайм, где «Матрасников» ждал разгром.

11. Лига Европы 2013/14. «Севилья» — «Бенфика» — 0:0 (4:2 по пенальти)

Первая победа Унаи Эмери в Лиге Европы и новая волна разговоров о «Проклятии Белы Гуттманна», не позволяющем «Бенфике» выиграть еврокубок.

12. Лига чемпионов 2014/15. «Барселона» — «Ювентус» — 3:1

Месси, Суарес и Неймар в атаке «Барсы», Луис Энрике на тренерском мостике.

13. Лига Европы 2014/15. «Севилья» — «Днепр» — 3:2

«Днепр» заставил «Севилью» попотеть, но все же проиграл. Вторая победа Унаи Эмери в Лиге Европы.

14. Лига чемпионов 2015/16. «Реал» — «Атлетико» — 1:1 (5:3 по пенальти)

В начале 2016-го Зидан возглавил «Реал» и неожиданно для многих привел «сливочных» к победе в Лиге чемпионов. Финал, как и за два года до этого, был мадридским, а «Атлетико» в роли жертвы.

15. Лига Европы 2015/16. «Севилья» — «Ливерпуль» — 3:1

Третья победа Унаи Эмери в Лиге Европы и пятый триумф «Севильи» в турнире. Даже Клопп с «Ливерпулем» оказались бессильны.

16. Лига чемпионов 2016/17. «Реал» — «Ювентус» — 4:1

Впервые после создания Лиги чемпионов победитель турнира сумел защитить свой титул. В историю вошел мадридский «Реал». Джиджи Буффон проиграл третий финал ЛЧ в своей карьере.

17. Лига чемпионов 2017/18. «Реал» — «Ливерпуль» — 3:1

«Реал» и Зидан в третий раз подряд выиграли Лигу чемпионов. В Киеве за «Королевский клуб» сыграл вратарь «Ливерпуля» Кариус, совершивший две результативные ошибки.

18. Лига Европы 2017/18. «Атлетико» — «Марсель» — 3:0

«Атлетико» вынес «Марсель» в Лионе, дублем отметился француз Гризманн.

19. Лига Европы 2019/20. «Севилья» — «Интер» — 3:2

Ромелу Лукаку открыл счет с пенальти и «закрыл» его автоголом в свои ворота. Шестая победа «Севильи» в Лиге Европы.

20. Лига Европы 2020/21. «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1 (11:10 по пенальти)