Де Хеа пропустил 36 пенальти подряд

МЮ уступил «Вильярреалу» в финале Лиги Европы.
Любопытно, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа пропустил уже 36 пенальти подряд. Испанец последний раз выручал свою команду еще в апреле 2016 года. Это было в матче с «Эвертоном», тогда 11-метровый удар исполнял Ромелу Лукаку.
Но с другой, у всех вратарей бывают спады: смотришь на Алиссона, тоже привозит причем в простых ситуациях; Куртуа тоже был нестабилен, правда всего один сезон, но затем сильно прибавил. Не думаю пока стоит ставит крест на нем.
Но видимо, раз вернули Дина его могут сделать основным, также ходят слухи про Доннарумму. Но я против подписания Доннаруммы, он тоже нестабильно играет, плюс постоянные выпрашивания контрактов, это точно не пойдет для заново формирующегося МЮ. К том же Погба может летом уйти, если еще де Хеа уйдет неизвестно как на атмосфере в команде скажется.
Но с другой, у всех вратарей бывают спады: смотришь на Алиссона, тоже привозит причем в простых ситуациях; Куртуа тоже был нестабилен, правда всего один сезон, но затем сильно прибавил. Не думаю пока стоит ставит крест на нем.
Но видимо, раз вернули Дина его могут сделать основным, также ходят слухи про Доннарумму. Но я против подписания Доннаруммы, он тоже нестабильно играет, плюс постоянные выпрашивания контрактов, это точно не пойдет для заново формирующегося МЮ. К том же Погба может летом уйти, если еще де Хеа уйдет неизвестно как на атмосфере в команде скажется.