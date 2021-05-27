Де Хеа пропустил 36 пенальти подряд

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вчера, 12:14

МЮ уступил «Вильярреалу» в финале Лиги Европы.

Любопытно, что голкипер «красных дьяволов» пропустил уже 36 пенальти подряд. Испанец последний раз выручал свою команду еще в апреле 2016 года. Это было в матче с «Эвертоном», тогда 11-метровый удар исполнял Ромелу Лукаку.