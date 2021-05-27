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Де Хеа пропустил 36 пенальти подряд

вчера, 12:14
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

МЮ уступил «Вильярреалу» в финале Лиги Европы.

Любопытно, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа пропустил уже 36 пенальти подряд. Испанец последний раз выручал свою команду еще в апреле 2016 года. Это было в матче с «Эвертоном», тогда 11-метровый удар исполнял Ромелу Лукаку.

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 15:14, ред.
А я с 2016 года вообще ни одного пенальти не пропустил. Почему мне не платят столько сколько ему? Где справедливость?🤔
gen.v3trov
gen.v3trov
вчера в 14:34
С одной стороны МЮ стоит задуматься о вратарской позиции, слишком уж долго Де Хеа в плохой форме, чтобы называть это краткосрочным спадом, конечно может это и не верно, но думаю, он не вернется на прежний уровень.
Но с другой, у всех вратарей бывают спады: смотришь на Алиссона, тоже привозит причем в простых ситуациях; Куртуа тоже был нестабилен, правда всего один сезон, но затем сильно прибавил. Не думаю пока стоит ставит крест на нем.
Но видимо, раз вернули Дина его могут сделать основным, также ходят слухи про Доннарумму. Но я против подписания Доннаруммы, он тоже нестабильно играет, плюс постоянные выпрашивания контрактов, это точно не пойдет для заново формирующегося МЮ. К том же Погба может летом уйти, если еще де Хеа уйдет неизвестно как на атмосфере в команде скажется.
Ozabot
Ozabot
вчера в 13:52
Сделай Сульшер замену прямо перед серией пенальти и поставь в створ полевого игрока или даже массажиста команды — шансов было бы побольше )))
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
вчера в 13:42, ред.
43-ый отобьет и добро пожаловать в клуб "43"
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:10
Бывают такие рекорды
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:03
Пенальти отстоял , да и пробил очень плохо . В целом без шансов для МЮ.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:35
Такое трудно повторить.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 12:22, ред.
Это последствия того ,когда силой удерживаешь игрока.Из лучшего кипера, в середняка, с зарплатой как у лучшего в мире
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 12:19
Примерно как контракт новый подписал, наверное) У нас Озил и Обама (и Уолкотт, кстати) вообще играть практически и закончили после подписания жирного контракта)
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