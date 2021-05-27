Вильярреал – самый малонаселённый город, чья команда выигрывала еврокубок

1622092929

вчера, 08:22

«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы.

Любопытно, что Вильярреал стал самым малонаселенным городом, команда из которого выигрывала еврокубок (51 тысяча жителей).

Ранее рекорд был у Мехелена (87 тысяч жителей) – одноименный клуб в 1988 году завоевал Кубок обладателей кубков.