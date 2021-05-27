Вильярреал – самый малонаселённый город, чья команда выигрывала еврокубок

«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы.
Любопытно, что Вильярреал стал самым малонаселенным городом, команда из которого выигрывала еврокубок (51 тысяча жителей).
Ранее рекорд был у Мехелена (87 тысяч жителей) – одноименный клуб в 1988 году завоевал Кубок обладателей кубков.
Насчет же футбольной - нефутбольной страны - у них ходят на футбол, а у нас на УГ.
Насчет же футбольной - нефутбольной страны - у них ходят на футбол, а у нас на УГ.
¡Arriba España!
¡Arriba España!
Не то что Зенит у нас в чемпионате...до начала сезона выигрывает...
https://youtu.be/aPt80Zg-ss8
Не то что Зенит у нас в чемпионате...до начала сезона выигрывает...
"Эстадио-де-ла-Серамика" (Вильярреал). Вмещает 24,890 зрителей.
г.Оренбург население больше пол миллиона человек у них стадион на 6 тыс и то они говорят что нам не нужен на 10 тыс никто ходить не будет я к чему это да всё тут просто мы НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА господа и не надо пыжится
"Эстадио-де-ла-Серамика" (Вильярреал). Вмещает 24,890 зрителей.
г.Оренбург население больше пол миллиона человек у них стадион на 6 тыс и то они говорят что нам не нужен на 10 тыс никто ходить не будет я к чему это да всё тут просто мы НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА господа и не надо пыжится