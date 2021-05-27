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Вильярреал – самый малонаселённый город, чья команда выигрывала еврокубок

вчера, 08:22
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

«Вильярреал» обыграл МЮ в финале Лиги Европы.

Любопытно, что Вильярреал стал самым малонаселенным городом, команда из которого выигрывала еврокубок (51 тысяча жителей).

Ранее рекорд был у Мехелена (87 тысяч жителей) – одноименный клуб в 1988 году завоевал Кубок обладателей кубков.

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mat73
mat73
вчера в 13:42
Один город - одна команда)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 13:17
Честно говоря, эти цифры очень притянуты за уши. Да, сам Вилья-Реал это поселок, но там непрерывная застройка, и поселок переходит в следующий поселок просто. В пяти км там Кастельон-де-ла-Плана с 180 000 жителей, поэтому в непосредственной близости от стадиона там примерно полмиллиона жителей, так же, как и в Оренбурге.

Насчет же футбольной - нефутбольной страны - у них ходят на футбол, а у нас на УГ.
bublikyo
bublikyo
вчера в 12:27
Очень впечатляет
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 11:45
Молодцы ребята! Защитили честь Испании. С победой! Отдельная благодарность Эмери. Прекрасный тренер.
¡Arriba España!
112910415
112910415
вчера в 11:26
ярчайшее событие в их истории !
Legend 6
Legend 6
вчера в 11:26
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 10:34
    Очуметь. Какой-то райцентр по нашим масштабам, зато какой праздник от фуболистов всем горожанам.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 10:31
    теперь давайте друзья сделаем не большое отступление и сравним Вильярреал 50 тыс население у них стадион
    "Эстадио-де-ла-Серамика" (Вильярреал). Вмещает 24,890 зрителей.
    г.Оренбург население больше пол миллиона человек у них стадион на 6 тыс и то они говорят что нам не нужен на 10 тыс никто ходить не будет я к чему это да всё тут просто мы НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА господа и не надо пыжится
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 10:22
    потому что там думают о своих людях, а не о своём благополучии, депутатишки!
    cska1948
    cska1948
    вчера в 10:19
    Население 51 тысяча, а стадион, на 55 тысяч! Во как!
    ZjzoRe
    ZjzoRe
    вчера в 09:48
    Порадуемся за Испанию. А во встающей с колен России в городах с населением 50 тысяч обычно нет даже поля для детей. А также нет перспектив, работы, благоустройства, сервисов для горожан, только хрущобы, загибающийся завод и убитые дороги.
    beefs
    beefs
    вчера в 08:28
    вот где развивается футбол, обзавидуешься...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:24
    Не зря позвали тренеришку...
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