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Черчесов — о «золотом активе»: «Оказался прав, к сожалению»

вчера, 09:08

Рулевой сборной России Станислав Черчесов вспомнил свое скандальное интервью, в ходе которого тренер раскритиковал братьев Миранчуков и Федора Чалова.

Говорил ли я с игроками о своих словах? Я об этом не говорю, потому что был вопрос… Кстати, не я этот вопрос задал, я просто ответил, но ваши друзья приплюсовали это мне как обычно.

Но не в этом дело, еще раз повторяю: иногда надо вещи называть своими именами. Не потому, что ты хочешь кого-то обидеть. Кстати, мы постоянно это делаем здесь. На собрании игроки четко должны понимать, кто и как потренировался, а не красивые слова слушать. Игрокам надо помогать, а не нравиться им.

Так и там. Был вопрос, был ответ. К сожалению, оказался прав.

Напомним, что тогда Черчесов сказал следующее:

Давайте сделаем так: этому золотому активу (Миранчукам и Чалову), по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл – и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу.

Понимаете, да, о чем я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим и уже делать шаги вперед. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать. Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат, и они тоже. Потому что они у себя дома, а я перед вами.

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Kuvkil
Kuvkil
вчера в 18:27
Надо поднять свои акции, перед обвалом. Сегодня он прав, а потом?
13 RUS
13 RUS
вчера в 13:14
Ну тогда посмотрим как будет платиновый актив играть
Верг
Верг
вчера в 12:05, ред.
Напыщенный павлин вылетит с треском после евро,хоть он и контракт не продлевал и уйдет дербанить динамо или спартак, когда виторию сольет зарема
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 12:00
в России всегда проблема - забьет тип 2-3 гола, и все, он звезда и начинаются его тусовки со всякими звездами шоу-бизнеса с телеканала тнт. вот так и быстро заканчивается талант. Кто блистал на ЧМ18 - Черышев, потому что у него европейский менталитет выкладываться всегда до последнего. Как я рад, что сбежал отсюда и Головин с Миранчуком.
Самое обидное, что несмотря на результаты, мы все равно будем их поддерживать и сжигать свои нервные клетки.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:57, ред.
Ну конечно, как же самовлюблённый мордатый баран не похвалит себя любимого! Надо было до пущего пафоса сказать, что он КАК ВСЕГДА прав. Увы, как бы нам этого не хотелось, но Евро опустит сборную с этим твердолобым самодуром на самое дно. Чувствуется, что большинство сборников очень хотят играть в сборной, но не очень хотят у Черчесова, кроме его любимчиков, таких как Кудряшов, Дзюба, Заболотный, Жирков, Ионов. Но единства в команде нет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:43
Витиеватые рассуждения.

Всегда кто то где то....
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 10:47
Он забыл добавить, что главное для него - огромная ЗП, которую он получает незаслуженно.
Честный Зритель
Честный Зритель
вчера в 10:08
ОЙ БАКЛАН....кто его туда назначил еще болеее тупой....как можно такого идиота тренером делать...он даже двух слов связать не может....фууууу...когда наша сборная всасет даже у финов не говоря про данию с бельгией надеюсь этот петух исчезнет из медиа....
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:04
Вопрос: есть ли у нас золотые? Черчесов скажет-Зюба! Но по моему их у нас вообще НЕТ!
Old16
Old16
вчера в 10:00
Мысль то справедливая , но как он доносит свои мысли это упоротый кабздец канешн
129856
129856
вчера в 09:58
Чалов в сборной - это катастрофа.
112910415
112910415
вчера в 09:55
суров барин ... хоть частично прав
cska1948
cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 09:55
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 09:53
    Катастрофа, а не тренер. Работать с классными игроками он просто не умеет. Поэтому злиться и не знает куда деть этих Миранчуков и Головиных. А вот Заболотный - это да, это его уровень.
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 09:53
    В моём сообщении нет слов о золотом активе. Не вижу смысла более продолжать с Вами беседу
    cska1948
    cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 09:48, ред.
    В сообщении идёт разговор о "золотом активе", вот о нём я и написал! А о характере Черчесова в сообщении ни слова.
    Трезвый повар
    Трезвый повар ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 09:42
    При чём тут слова о золотом активе? Я написал про Черчесова в целом, что он упёртый и вообще никогда не извиняется
    cska1948
    cska1948 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 09:38
    А с чего Черчесов должен извинятся за слова про "золотой актив"? Разве он не прав? Скорее журналистам надо извинится, что они поторопились назвать Миранчуков и Чалова "золотым активом"! Черчесов ПРАВ, говоря, что они ещё и позолоченными не стали!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:37
    Насчёт чалова прав на 100%
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 09:34
    Тренер у нас конечно быковатый
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 09:34
    Черчесов никогда не извиняется. Он упёртый в худшем смысле этого слова
    swed27
    swed27 ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 09:29
    Усач большой Ему виднее
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 09:25
    Они то золотой актив, а ты 62овый пассив !
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 09:21
    Евро рассудит кто прав.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 09:19
    Он " Большой" и с усачи...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 09:12
    Рассуждения тренера
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