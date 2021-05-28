Черчесов — о «золотом активе»: «Оказался прав, к сожалению»

Рулевой сборной России Станислав Черчесов вспомнил свое скандальное интервью, в ходе которого тренер раскритиковал братьев Миранчуков и Федора Чалова.
Говорил ли я с игроками о своих словах? Я об этом не говорю, потому что был вопрос… Кстати, не я этот вопрос задал, я просто ответил, но ваши друзья приплюсовали это мне как обычно.
Но не в этом дело, еще раз повторяю: иногда надо вещи называть своими именами. Не потому, что ты хочешь кого-то обидеть. Кстати, мы постоянно это делаем здесь. На собрании игроки четко должны понимать, кто и как потренировался, а не красивые слова слушать. Игрокам надо помогать, а не нравиться им.
Так и там. Был вопрос, был ответ. К сожалению, оказался прав.
Напомним, что тогда Черчесов сказал следующее:
Давайте сделаем так: этому золотому активу (Миранчукам и Чалову), по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл – и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу.
Понимаете, да, о чем я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим и уже делать шаги вперед. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать. Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат, и они тоже. Потому что они у себя дома, а я перед вами.
Самое обидное, что несмотря на результаты, мы все равно будем их поддерживать и сжигать свои нервные клетки.
Самое обидное, что несмотря на результаты, мы все равно будем их поддерживать и сжигать свои нервные клетки.