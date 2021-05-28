Черчесов — о «золотом активе»: «Оказался прав, к сожалению»

Рулевой сборной России вспомнил свое скандальное интервью, в ходе которого тренер раскритиковал братьев Миранчуков и .

Говорил ли я с игроками о своих словах? Я об этом не говорю, потому что был вопрос… Кстати, не я этот вопрос задал, я просто ответил, но ваши друзья приплюсовали это мне как обычно.

Но не в этом дело, еще раз повторяю: иногда надо вещи называть своими именами. Не потому, что ты хочешь кого-то обидеть. Кстати, мы постоянно это делаем здесь. На собрании игроки четко должны понимать, кто и как потренировался, а не красивые слова слушать. Игрокам надо помогать, а не нравиться им.

Так и там. Был вопрос, был ответ. К сожалению, оказался прав.