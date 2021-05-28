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Р. Билялетдинов: «Такого „тренеришку“, как Эмери, ещё поискать»

вчера, 07:42
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал 4-ю победу Унаи Эмери в Лиге Европы. На этот раз бывший главный тренер «Спартака» привёл к победе в турнире «Вильярреал», который в финале обыграл «Манчестер Юнайтед».

Как один наш возвышенный футболист [Артём Дзюба] говорил, «тренеришка». Я бы с удовольствием посмотрел на второго такого «тренеришку», который сумеет четыре раза выиграть Лигу Европы. Едва ли кто-то такое повторит в обозримом будущем, это сделать будет очень сложно. Эмери может улучшить свой результат, но повторить — надо поискать ещё такого «тренеришку».

Я сразу подумал, что «Вильярреал» проскочит «Манчестер Юнайтед» — именно потому, что Эмери добрался до финала. Сопутствует ему какая-то удача. Выиграли по пенальти — это тоже элемент удачи и лотереи. Если бы «Вильярреал» не дошёл до финала, надо было бы взвешивать возможности той команды, которая попала бы в финал вместе с МЮ. А так, мне почему-то изначально подумалось, что испанцы выиграют.

Испанский менталитет ему знаком, особенности взаимоотношений тренера с командой и внутри команды тоже знакомы. За границей он набил себе шишек. Как опытный, постоянно растущий тренер в испанском чемпионате он не просто испытывает комфорт, а достигает результата. Пойдёт он в условную Германию, и у него там может ничего не получиться.

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Все комментарии
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Hryak Shashlyk (раскрыть)
вчера в 18:57
Главное, истерики устраивать после поражений....
;наверняка следующая игра будет победной...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 10:51
игрочишка до сиг остался 7ишкой,а эмери тренер
Gahi
Gahi
вчера в 10:26
Наверное нужно отметит и тот факт что и клуб Спартак внёс свою лепту в то что Унаи Эмери так успешно стал показывать результаты и лучше понимать Испанский менталитет. 10 июня 2012 года он возглавил Спартак, а 25 ноября 2012 года ген. директор клуба В.Карпин объявил об уходе Эмери, вот так проработав чуть больше пяти месяцев Эмери многое понял для себя что уже через полутора месяцев 13 января 2013 года возглавил Севилью и с ней выиграл подряд три трофея Лиги Европы в течение трех лет. Но затем ещё два финала с Арсеналом и Вильярреалом с последней командой больше повезло выиграть очередной трофей. Так что проработав в Спартаке он многое для себя понял и ещё неизвестно как сложилось бы судьба тренера Унаи Эмери в другом клубе не окажись он вовремя в нужном месте и в нужный час. Удачи 
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:17
Эмери норм тренер!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:14
После очередного трофея Эмери, Дзюба как страус засунул голову в песок и тишина-а-а-а...
Project Pandora
Project Pandora ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 09:53
Да ладно, не обижайся.
oFANATo
oFANATo
вчера в 09:45
Игрочишка обозвавший Эмери тренеришкой сидит тише воды ниже травы!))))))
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 09:37
вопрос же не в Спартаке, а в уровне чемпионата, насквозь прогнившим и купленным, в котором такие команды как Спартак занимают второе место
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 09:35
конечно трудно найти того, кто 4 раза выиграет Лигу Европы. хорошие тренеры играют в Лиге Чемпионов.
Hryak Shashlyk
Hryak Shashlyk
вчера в 09:14, ред.
В спартаке тренер не важно кто, главное, кто судья на поле.
Liverpoolets
Liverpoolets
вчера в 09:02, ред.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 08:31
    Каждому свое. Эмери - Лига Европы, ну а Дзюбе - тоже не хворать
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 08:24
    Эмери гроза Кубка ЛЕ.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 08:24
    Ринат подколол федуна заодно и спартачей.
    Shustriy
    Shustriy
    вчера в 08:21
      swed27
      swed27
      вчера в 08:16
      Эмери просто раскрыл свой талан в отдельно взятом турнире.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 08:16
      Что-то этот игрочишка обречённый ДЗЮБПУЛ помалкивает который день, про тренеришку., Как будто обделался жидко жидко. То его бывает не остановить, а нынче с ДЗЮЛСЯ !!! На это же душок нужен , а где его взять у рукаблуда . Он здесь, местный геройчишка в ДЗЮБПУЛОВ играет !!! Балабол всея Руси !!!
      Kaguzuti
      Kaguzuti ответ требл (раскрыть)
      вчера в 08:15, ред.
      После Эмери столько тренеров поменяли, только спрартак так и не поменялся, в третьей категории, безбородовской.
      Izmar
      Izmar
      вчера в 08:09
      Такого тренеришку, как Билялетдинов, и искать не надо, пруд пруди.
      hаrut
      hаrut
      вчера в 08:05
      Все правильно сказал....в РПЛ у него не получилось
      mihaluch
      mihaluch
      вчера в 08:02
        STVA 1
        STVA 1 ответ требл (раскрыть)
        вчера в 08:00
        Вот это в цвет сказали
        требл
        требл
        вчера в 07:57
        В историю можно войти, а можно вляпаться. Эмери из первой категории, Дзюба из второй. Жизнь ведь в конечном итоге всё расставляет по местам.
        Caniggia
        Caniggia
        вчера в 07:54
        Эмери очередной раз умыл игрочишку.
        ДСА
        ДСА
        вчера в 07:48
        Таких действительно мало, сплошь физруки.
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