Р. Билялетдинов: «Такого „тренеришку“, как Эмери, ещё поискать»

Экс-наставник «Рубина» прокомментировал 4-ю победу в Лиге Европы. На этот раз бывший главный тренер «Спартака» привёл к победе в турнире «Вильярреал», который в финале обыграл «Манчестер Юнайтед».

Как один наш возвышенный футболист [Артём Дзюба] говорил, «тренеришка». Я бы с удовольствием посмотрел на второго такого «тренеришку», который сумеет четыре раза выиграть Лигу Европы. Едва ли кто-то такое повторит в обозримом будущем, это сделать будет очень сложно. Эмери может улучшить свой результат, но повторить — надо поискать ещё такого «тренеришку».

Я сразу подумал, что «Вильярреал» проскочит «Манчестер Юнайтед» — именно потому, что Эмери добрался до финала. Сопутствует ему какая-то удача. Выиграли по пенальти — это тоже элемент удачи и лотереи. Если бы «Вильярреал» не дошёл до финала, надо было бы взвешивать возможности той команды, которая попала бы в финал вместе с МЮ . А так, мне почему-то изначально подумалось, что испанцы выиграют.

Испанский менталитет ему знаком, особенности взаимоотношений тренера с командой и внутри команды тоже знакомы. За границей он набил себе шишек. Как опытный, постоянно растущий тренер в испанском чемпионате он не просто испытывает комфорт, а достигает результата. Пойдёт он в условную Германию, и у него там может ничего не получиться.