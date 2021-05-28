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«Победил — герой. Проиграл — почти неудачник». Де Брюйне — о финале ЛЧ

вчера, 18:16
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси22:00 Не начался

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Челси».

Нам всем хватает соревновательного духа, мы все хотим победить. Как игроки мы прекрасно понимаем масштаб этого матча. Если побеждаешь, ты герой. Если проигрываешь, ты почти неудачник. Выйти в такую стадию турнира — просто здорово. Но вы знаете, что чувства после поражения — это не то, что вы хотите испытать.

Выход в финал был одной из задач клуба и игроков. Выступать на высочайшем мировом уровне — большая честь. Каждый понимает, какой уровень ответственности это с собой несет. Должны встречать это с улыбкой и стараться проявить себя, демонстрировать максимум.

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 29 мая.

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Все комментарии
vlad_vietnam
vlad_vietnam ответ St David (раскрыть)
вчера в 19:50
    allemz
    allemz
    вчера в 19:43
    «Победил — герой. Проиграл — почти стретфордец»
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 19:36
    А победит Челси.
    St David
    St David
    вчера в 18:56
    Ждем финала ЛЧ 2022 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
    beefs
    beefs
    вчера в 18:33
    В любом случае уже вы лучшие, поздравляем...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 18:31
    Будем завтра посмотреть
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    вчера в 18:24
    Выход в финал для обеих клубов это достижение. Для Манчестер Сити это вообще первый раз в истории.
    Победит сильнейший или более удачливый.
    Но кто бы не победил, неудачники уже отсеялись ранее, финал - удача для любого клуба.
    И Челси и Манчестер Сити дошли до финала достойно.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 18:17
    Покажите завтра свою лучшую игру.
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