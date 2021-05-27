«Вильярреал» выиграл 1-й трофей в истории клуба, не считая Кубков Интертото

В финальном поединке Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.
Это первый трофей в истории испанского клуба, если не считать двух побед в Кубке Интертото.
|Вильярреал2 : 1Манчестер Юнайтед
|Закончился после серии пенальти
В финальном поединке Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.
Это первый трофей в истории испанского клуба, если не считать двух побед в Кубке Интертото.
«Вильярреал» с первым трофеем и вполне заслуженным, с Эмери по другому быть не могло.
Всем здоровья.
«Вильярреал» с первым трофеем и вполне заслуженным, с Эмери по другому быть не могло.
Всем здоровья.