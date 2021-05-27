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«Вильярреал» выиграл 1-й трофей в истории клуба, не считая Кубков Интертото

вчера, 01:47
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

В финальном поединке Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

Это первый трофей в истории испанского клуба, если не считать двух побед в Кубке Интертото.

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Все комментарии
Johnes
Johnes
вчера в 11:57, ред.
В городе всего -то 50 с небольшим тыщ населения! Это как районный центр областного города в РФ. Фантастика! Эмери респект!
stanichnik
stanichnik
вчера в 07:20
Манчестер и Вильярреал, как Давид и Голеаф.
Кто из них кто догадаться несложно.
swed27
swed27
вчера в 02:50
Вот так и входят в историю
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 01:59
Сам матч получился несколько скучноватым, обе команды боялись проиграть, моментов было немного, оборона обеих команд играла хорошо. А вот серия пенальти удалась на славу , редко такое увидишь : 22 пенальти - это незабываемо. Де Хеа все же слабее серию провел , чем его оппонент, а в итоге еще и не забил. Но не его вина , что команда не выиграла в основное и дополнительное время.
«Вильярреал» с первым трофеем и вполне заслуженным, с Эмери по другому быть не могло.
Всем здоровья.
allemz
allemz
вчера в 01:58
Миллер со своим баблом мог бы додуматься пригласить тренеришку, испанец иногда может даже самым бесполезным кускам придавать какой-то вес, клуб с берегов Невы как раз такой кусок, но в отличие от других клубов РПЛ, с деньгами (это возможность иметь состав уровня ЛЕ)
Иначе через 10-20 лет в сводках всё так же Брюгге с Ференцварошами будут числиться, а Дзюбка также кукарекать в каком-нибудь костюмчике главного героя из "деревни дураков"
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