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«Тамбов»: «Больно, что судьба нашего клуба решилась в кабинетах»

вчера, 19:29

«Тамбов» обратился к болельщикам в связи с прекращением существования клуба.

Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто. В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что тёмные времена пройдут, и мы снова увидимся с вами дома. Но, к сожалению, эти мечты оказались несбыточными.

Мы просим за это прощения.

Знаем, что найдутся и те, для кого «Тамбов» стал объектом насмешек, ненависти и осуждения. Мы понимаем, что каждый имеет право на своё мнение.

Нам больно от непонимания того, что судьба нашего клуба решилась в кабинетах высокопоставленных лиц, а не на футбольном поле.

Надеемся, что наш пример убережет кого-то от необдуманных действий в будущем, и заставит футбол жить там, где его любят, а не там, где им пользуются в корыстных целях.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:12
А мне не жаль Тамбов. Чтобы не петь таких грустных песен, нужно иметь стратегию развития клуба на годы вперёд, а не быть случайными выскочками не имеющими ни средств к существованию, ни инфраструктуры, ни нормальных спонсоров, а любовь к болельщикам выражают только на бумаге.
makkie
makkie
вчера в 22:09
Жаль, что тех, кто пилил бюджетные деньги не посадили.
Был бы урок остальным хапугам!
valt134
valt134
вчера в 21:27
Жалкий лепет... Пенсионеры Тамбовской области вздохнули с облегчением. Хватит деньги тянуть из госбюджета!!! ХАЛЯВЩИКИ!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 21:27
Интересно, сколько надо наглости, чтобы быть как руководители "Тамбова"? Тем дали 250 миллионов, а они их нагло распилили - трансфермаркт и старые игроки не дадут соврать, они массово подписали новых игроков, не выплачивая долги старым. Раздербанили все на агентские и теперь белые и пушистые? При этом гендиректор "Тамбова" Худяков успел свалить еще до банкротства, все это провернув!

Люди, которые сейчас должны сидеть, еще и издеваются.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 21:19
А навести порядок, что бы не исчезали клубы это как?
Судя по вашему высказыванию РФС просто не надо регистрировать новые клубы вот и все, что бы не было проблем.
Когда же вы поймёте, что РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ не отвечают за то, что клубы банкротятся.
В этом виноваты прежде всего сами клубы.
А то у нас как бывает не успел до туалета добежать, сразу Путин виноват, а может пора уже с самих себя спрашивать за свои же косяки?
Futurista
Futurista
вчера в 20:59
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:52
Интересно, сколько ещё должно клубов исчезнуть, чтобы кто-то начал наводить порядок в этом виде спорта?
berda2003
berda2003
вчера в 20:42
играть надо было, а не сопли сегодня размазывать...
Сп62
Сп62 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:39
Что дозволено Юпитеру, то не дозволено Быку.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:38
И по щеке губернатора скатилась скупая , мужская слеза.
ДСА
ДСА
вчера в 20:18
Денег нет, но Вы держитесь.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ safari-05 (раскрыть)
вчера в 20:13
Болельщикам сочувствую, а вот фк "Тамбов" нет!
Клуб однодневка... Вкладываются в задачи, а про инфраструктуру даже не думают, а потом плачут.
Для начала сделайте инфраструктуру, что бы была академия, стадион куда болельщики могли приходить и чувствовать себя комфортно, так сказать базу, а потом выходите в ФНЛ, РПЛ. А у нас наоборот сначала деньги отмыть, а потом сказать, что в кабинетах всё решилось...
AlVi77
AlVi77 ответ m40 (раскрыть)
вчера в 20:11
Сокол?
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:07
Как дети малые... Это не мы.... Все вокруг три два раз, а одни мы Д'Артаньяны.
m40
m40
вчера в 20:03
Да сколько этих тамбовов уже было. И из моего города тоже клуб попылил в вышке в угоду тогдашнему губернатору (даже 1 место после 8 тура занимал!), а потом сгинул, прошел очищение банкротством.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 20:03
Я что то не понял... Оказывается Тамбов не сам обанкротился, а в кабинетах так решили?
Тут вспоминается Анжи. Была команда первой лиги, потом местные власти скинулись вошли в вышку, хватило не надолго. Потом опять середняк в первой лиги, а потом пришёл олигарх Керимов, устроил шоу, поигрался и бросил. Вылет, заход и борьба на выживание с борьбой за существования. Даже кабинетчики несмотря на все правила, законы , уставы взяли в сезон команду банкрот, которой даже на дорогу не хватало. У Анжи своего стадиона не было (платили аренду). Базы не было... Игроков местные кормили обедами...
И тем и тем помогали, давали деньги (от РПЛ) и после этого у них поворачивается язык сказать, что решили их судьбу в кабинетах, а не на футбольном поле.
Если они имеют ввиду местные власти, что их кинули, то пусть наберутся смелости так и скажут, а лучше с именами, а так это их послание признание в трусости!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:59
Они что денег должны были найти и дать?
Брулин
Брулин
вчера в 19:56
Ха клоуны,почему вы раньше о болельщиках не вспоминали?Если бы деньги из бюджета выделялись так и пилили бы играя в Саранске.
particular
particular
вчера в 19:46, ред.
Неужели, Тамбов, растолкав многих в ФНЛ и вырвавшись на просторы РПЛ, наивно и искренне полагал, что через пару сезонов станет вторыми после флагмана и им за это ничего не будет...
Умные, типа, Торпедо, уже который сезон резко осаживают на финише, дабы случайно не вытолкнуться в РПЛ...
Шапку по Сеньке надо подбирать, а для команды стадион строить... Но уже поздно - и то, и другое...🤔
safari-05
safari-05
вчера в 19:43
Сочувствую Тамбову и его болельщикаи
safari-05
safari-05
вчера в 19:42
Сколько ещё будет банкротов?
ABir
ABir
вчера в 19:40
Каждый областной центр такой , как Тамбов достоин иметь футбольную команду уровня премьер лиги
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 19:34
Судьба вашего клуба решилась тогда, когда ваши руководители решили воровать миллионами и не платить зарплату игрокам.
shlomo
shlomo
вчера в 19:30
Очень печальная история...
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