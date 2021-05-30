«Тамбов»: «Больно, что судьба нашего клуба решилась в кабинетах»

«Тамбов» обратился к болельщикам в связи с прекращением существования клуба.

Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто. В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что тёмные времена пройдут, и мы снова увидимся с вами дома. Но, к сожалению, эти мечты оказались несбыточными.

Мы просим за это прощения.

Знаем, что найдутся и те, для кого «Тамбов» стал объектом насмешек, ненависти и осуждения. Мы понимаем, что каждый имеет право на своё мнение.

Нам больно от непонимания того, что судьба нашего клуба решилась в кабинетах высокопоставленных лиц, а не на футбольном поле.

Надеемся, что наш пример убережет кого-то от необдуманных действий в будущем, и заставит футбол жить там, где его любят, а не там, где им пользуются в корыстных целях.