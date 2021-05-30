«Зенит»: «Третья корзина в ЛЧ для нас. Спасибо за это, „Челси“»

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сегодня, 14:11

Пресс-служба «Зенита» в твиттере отреагировала на победу «Челси» в Лиге чемпионов. Питерский клуб будет числиться в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, его место занял «Челси» в качестве победителя турнира.

Третья корзина для нас в следующем сезоне Лиги чемпионов. Спасибо за это, «Челси».