«Зенит»: «Третья корзина в ЛЧ для нас. Спасибо за это, „Челси“»

Пресс-служба «Зенита» в твиттере отреагировала на победу «Челси» в Лиге чемпионов. Питерский клуб будет числиться в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, его место занял «Челси» в качестве победителя турнира.
Третья корзина для нас в следующем сезоне Лиги чемпионов. Спасибо за это, «Челси».
Pot 3️⃣ for us next #UCL Thanks for that Chelsea. pic.twitter.com/np33KqO1pV— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) May 29, 2021
"...Пассажир поблагодарил за удобство и комфорт вагона 3-его класса, но выходя на перрон снова наступил в ... лужу" 🤨
"...Пассажир поблагодарил за удобство и комфорт вагона 3-его класса, но выходя на перрон снова наступил в ... лужу" 🤨