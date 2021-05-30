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«Зенит»: «Третья корзина в ЛЧ для нас. Спасибо за это, „Челси“»

сегодня, 14:11

Пресс-служба «Зенита» в твиттере отреагировала на победу «Челси» в Лиге чемпионов. Питерский клуб будет числиться в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, его место занял «Челси» в качестве победителя турнира.

Третья корзина для нас в следующем сезоне Лиги чемпионов. Спасибо за это, «Челси».

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УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:51
Какая разница в какой корзине Зенит? Газпром спонсор ЛЧ а значит все равно ему легких соперников подтасуют. Из первой достанут Спортинг, из второй выберут Севилью а в четветрой найдут какой нибудь Лудогорец.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:48
Рассуждают, как будто есть какая разница из какой корзины Зениту стартовать - главное итог один и тот же ))
BDA8181
BDA8181 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:42
))))))))))А вы то в какой карзине?!)))Или ещё не доросли )))
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 15:35
Не знаю, лично я рад этому, хуже чем в том сезоне не выступить, зато соперники будут сильнейшие и смотреть интересно, надо выходить и играть,а не на чудеса жеребьевок рассчитывать
протон1
протон1
сегодня в 15:17
а сами то не смогли выйти? всегда чья то помощь зениту нужна.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 15:14
На этот раз должны выйти из группы!
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:00
Не получилось на чужом горбу в рай вьехать...))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 14:55
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 14:43
    Уже поставлена задача по выходу из корзины в групповой этап!
    3_DEIVID
    3_DEIVID
    сегодня в 14:39
    Ну, Газпром может ещё попытаться продавить отстранение Челси от еврокубков, как экс-участников развалившейся Суперлиги.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:37
    Челси решал свою задачу и решил её...
    makkie
    makkie
    сегодня в 14:30
    Поборитесь из третьей корзины хотя бы за третье место в группе)
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 14:29
    Челси только и думало в этот момент за судьбу Зенита !!! Если бы не эти мысли, может быть и не было этой победы ✌!!! Это был основной стимул для Победы Челси в этом противостоянии !!! Даже Ман Сити ничего не смог противопоставить этому !!! Спасибо тебе Зенит, за то, что ты есть !!! Удачи тебе Зенит, мы сделали все что смогли !!! Всем Добра, а Зениту Удачи !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 14:27
      particular
      particular
      сегодня в 14:27, ред.
      Перед глазами воскресла ретро-картина маслом...
      "...Пассажир поблагодарил за удобство и комфорт вагона 3-его класса, но выходя на перрон снова наступил в ... лужу" 🤨
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 14:26
      Каакаая разница для зенита!
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 14:24
        drug01
        drug01
        сегодня в 14:20
        Рано благодарить.....
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        сегодня в 14:19
        Первая корзина приводила к тому, что у триумфатора РПЛ и Дзюбы не было сильного раздражителя, типа "Тамбова" для демонстрации своей лучшей игры. Отсеиваясь из третей корзины, "Зенит" наконец-то заполучит себе в группу настоящих "селебрити" и Семак продемонстрирует настоящий класс тренерской мысли.)))
        112910415
        112910415
        сегодня в 14:19
        ... со слезами на глазах
        Мысыктар
        Мысыктар ответ ДАША Д (раскрыть)
        сегодня в 14:14
        это точно)
        ДАША Д
        ДАША Д
        сегодня в 14:11
        Четвертого места в группе не избежать.
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