«Зенит»: «Третья корзина в ЛЧ для нас. Спасибо за это, „Челси“»

Пресс-служба «Зенита» в твиттере отреагировала на победу «Челси» в Лиге чемпионов. Питерский клуб будет числиться в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, его место занял «Челси» в качестве победителя турнира.

Pot 3️⃣ for us next # UCL Thanks for that Chelsea. pic.twitter.com/np33KqO1pV