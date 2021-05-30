Вендел: «Санкт-Петербург — гостеприимный город, он похож на Рио и Лиссабон»

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о ходе восстановления после травмы, а также поделился мнением об адаптации к жизни в России.

Я получил мышечную травму во время чемпионского для нас матча. Расстроился, потому что чувствовал, что нахожусь в отличной форме. Но подобные вещи случаются в карьере футболиста, поэтому сейчас необходимо закончить лечение. Даст Бог, я вернусь в строй и буду готов к Олимпиаде в Токио, сыграть на которой — мечта!

Признаюсь, адаптация к России прошла быстрее, чем я ожидал. Санкт-Петербург — гостеприимный город, поэтому в некоторых аспектах он похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон. Наш стадион всегда полон болельщиков, которые поддерживают нас изо всех сил — и дома, и на выезде.