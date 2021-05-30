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Вендел: «Санкт-Петербург — гостеприимный город, он похож на Рио и Лиссабон»

вчера, 16:21

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал о ходе восстановления после травмы, а также поделился мнением об адаптации к жизни в России.

Я получил мышечную травму во время чемпионского для нас матча. Расстроился, потому что чувствовал, что нахожусь в отличной форме. Но подобные вещи случаются в карьере футболиста, поэтому сейчас необходимо закончить лечение. Даст Бог, я вернусь в строй и буду готов к Олимпиаде в Токио, сыграть на которой — мечта!

Признаюсь, адаптация к России прошла быстрее, чем я ожидал. Санкт-Петербург — гостеприимный город, поэтому в некоторых аспектах он похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон. Наш стадион всегда полон болельщиков, которые поддерживают нас изо всех сил — и дома, и на выезде.

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29 мая ФотоКомментарии28
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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 18:37
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ 311 (раскрыть)
    вчера в 18:03
    В словах Вендела не было утверждения, что Питер как две капли воды Рио.
    По вашему комментарию понятно, что вы прочитали только заголовок.
    Вендел чётко сказал: "гостеприимный город, поэтому в некоторых аспектах он похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон".
    Просто заголовок не полностью передаёт слова Вендела, а вот если прочитать полностью новость, то тогда и выводы другие.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 17:50, ред.
    Лахта центр в Рио)
    https://i.ibb.co/85XMPNR/image.jpg
    Брулин
    Брулин
    вчера в 17:31
    Погода только похуже, чем в Рио. А так город прекрасен!
    Gahi
    Gahi
    вчера в 17:28
    Очень позитивная и хорошая оценка для города накануне Чемпионата Европы,  и тем более когда это высказывания исходит от иностранного футболиста Вендела. Для города Санкт-Петербурга это хорошая реклама для туристов особенно болельщиков футбола с Латинской Америки посетить город в дни проведения чемпионата и ознакомиться с его историческими достопримечательностями которыми так богат Санкт-Петербург. Удачи 
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:24
    Особенно зимой !!!)))
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    вчера в 17:24
    Не до конца методичку дочитал,не упомяул,что Семак в Эрмитаж водит,,,)))
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:13
    Ну очень там холодно.... Бро.
    Вагабонди
    Вагабонди
    вчера в 16:57
    В смысле, такая же преступность и грязь, как в Рио?
    порт
    порт ответ 311 (раскрыть)
    вчера в 16:52
    Часто бываешь в Рио?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 16:46
    Правильнее сказать - Россия гостеприимная страна а Питер один из многих городов России.
    311
    311
    вчера в 16:33
    Ну да, Питер и Рио как 2 капли воды!)
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