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Сёмин: «В пропущенном голе „Манчестер Сити“ есть ошибка Зинченко»

сегодня, 12:06
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о финальном матче Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» (0:1).

Игра высочайшего уровня, очень мощный матч. Жаль, не удалось увидеть это вживую. Играли две команды, которые хорошо друг друга знают, поэтому был такой напряженный и сложный матч в плане тактики. Можно сказать, удача вчера была на стороне «Челси».

Тренерская ли победа Тухеля? В первую очередь, это общая победа: игроков, тренера и всего клуба. Матч был совершенно равный — кому-то больше повезло, а кому-то меньше.

В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зинченко, хотя он хорошо играл весь матч. Саша не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хаверца. А в таких играх малейшая ошибка играет катастрофическую роль.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:13
не каждому дано совершить великую ошибку
Rattlehead
Rattlehead ответ bublikyo (раскрыть)
сегодня в 14:02
Диаш по Вернеру играл и Хаверца, которого держал как раз Зинченко, в момент передачи даже не видел.
Capral
Capral
сегодня в 14:01
Вообще не понимаю, что делает этот бездарь в таком клубе. Неужели Гварду, некем его заменить??? Полнейшая посредственность, без выдумки и креатива. Да ещё и позволяет себе покрикивать на арбитров. Ему, самое место, гденибудь в Десне или Карпатах, но точно не в Англии....
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:49
бред, там ошибка всей обороны, повелись на разводку. Зинченко уж точно не виноват в этом поражении.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:57
Этот гол Зинченко привёз!
cska1948
cska1948
сегодня в 12:50
Не в защиту Зинченко, а справедливости для! Да, Зинченко совершил ошибку! Но разве вина Зинченко в том, что МС не смог забить ни одного гола?!
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 12:49
Если по справедливости, то вину нужно разделить между Зинченко и Пепом, ведь именно Пеп ставит Сашу на позицию левого защитника, понимая все недостатки Саши при игре в обороне.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:34
Лично мне пофиг этот зинченко, слишком много чести ему.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:32
Это не только Палыч видел
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:31
Действительно, Зинченко не успел на подстраховке.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:30
На лавку его
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:24
Самая большая ошибка у Ман Сити, зарождение в команде порока в виде Нарциссизма. Этот проигрыш может спустит Гвардиолу и команду на грешную землю и заставит пересмотреть миф о своём величие и непобедимости Гвардиолу и весь клуб !!! А Зинченко тоже один из ... и тоже находится в этом состоянии, это бывает видно в игре , берет на себя столько, сколько не в силах совершить !!! И Тухель как грамотный специалист взял и просто переиграл зазвездившихся !!!
Ещё раз с Победой Челси !!!
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 12:24
Хорошо есть ошибка зинченко, чья ошибка, что сити не смог забить?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:16
Не ошибается тот кто ничего не делает.
bublikyo
bublikyo
сегодня в 12:13
Там Диаш зазевал и не сделал оффсайд
drug01
drug01
сегодня в 12:12
Все спишут на него
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:10
Ну чтоже,бывает
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