Головин: «Сказал Дзюбе, что он король „Тамбова“. Только им по 4 забивает»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.
Да, Дзюба встретил меня в своём стиле. Я сказал ему, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артём даёт разряд.
кому-либо не смог забить.
кому-либо не смог забить.
Да и этому Тамбову почему то Промесы с Соболевыми не накидали много...
Да и этому Тамбову почему то Промесы с Соболевыми не накидали много...
Хотя, если он в юморном ключе это имел в виду, то ничего страшного.
Хотя, если он в юморном ключе это имел в виду, то ничего страшного.