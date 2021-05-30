Головин: «Сказал Дзюбе, что он король „Тамбова“. Только им по 4 забивает»

Полузащитник «Монако» поделился мнением о нападающем «Зенита» .

Да, Дзюба встретил меня в своём стиле. Я сказал ему, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артём даёт разряд.