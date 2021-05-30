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Головин: «Сказал Дзюбе, что он король „Тамбова“. Только им по 4 забивает»

сегодня, 11:38

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.

Да, Дзюба встретил меня в своём стиле. Я сказал ему, что он король «Тамбова». Только им по четыре забивает. Но вообще очень важно, что есть такой человек, как Дзюба. Всегда поддерживает позитив в команде, даже когда что-то не получается на тренировках. Парни напрягаются, тренеры могут напихать, а Артём даёт разряд.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ pioner1987 (раскрыть)
сегодня в 14:36
Был интерес от клубов, Тоттенхем тот же, но он в Зените был лидером+ российский паспорт, его не захотели отдавать, Передеса за 40 отдали, а он не был лидером+лигионер.
Ravshan878
Ravshan878 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 14:33
Чуть-чуть добавлю.Голова поставил на место дерево.
pioner1987
pioner1987 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 14:31
Ну это твоё мнение, а по факту если бы он был настолько хорош то он играл бы в Европе и его купили бы за 30 лямов, но почему-то ни один клуб Европы не сейчас ни тогда не готовы были отдать такие деньги. Да к нему вообще интереса не было со стороны европейских клубов
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 14:30
Ну что-же, будем ждать ответа от Детпупа,желательно на поле,пусть докажет,что он не только рукодельных дел мастер.
112910415
112910415
сегодня в 14:10
и ведь не поспоришь
петр сидоров
петр сидоров ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 14:08
не иногда а по жизни его надо поставить на место
петр сидоров
петр сидоров ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 14:06, ред.
толсто однако
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:49
Титулы пошли и прозвища после очередного чемпионства...
Rattlehead
Rattlehead ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:29
Так Головин и не нападающий, хотя делал хет-трик Нимсу, соответственно, и задачи у него другие, и с ними он справляется на пять баллов, являясь одним из лидеров чемпионата по результативным передачам и создаваемым голевым моментам. Даже такой мастер, как Фабрегас, отметил высокий уровень Головина и его весомую роль в команде. Дзюба же за кордоном известен не игрой, а скандальным видео и костюмом Дэдпула, вот и вся разница.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ pioner1987 (раскрыть)
сегодня в 13:13
я считаю Дзюбу лучше Головина
Брулин
Брулин
сегодня в 13:11
Дзюба один король в нашей лиге. Ни кто другой даже три
кому-либо не смог забить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 13:05
Государство - то карликовое, но команда из него принимает участие в первенстве Франции, и лично Головину приходится играть в окружении сильных футболистов.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 12:45
«Артём даёт разряд.»
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:39
Не накидали потому ,что Тамбов тогда еще был Тамбовом , а не сборищем утилизированных игроков. А тут и рукастый подсуетился...).
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:38
Посмотрим сколько Бельгии забьет
ABir
ABir
сегодня в 12:29
Ждём искрометного юморного ответа Дзюбы про форварда из карликового государства
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:27
А много ли сам Саша четвёрочек положил? Хоть нашим пешеходам, хоть французским (там тоже не одни ПСЖ играют, есть и всякие Дижоны с Нантами). Так что такому асу как Головин через матч можно четвёрочки отгружать.;)
Да и этому Тамбову почему то Промесы с Соболевыми не накидали много...
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 12:20
Кому разряд, а кому заряд
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:07
Все так серьёзно комментируют эти слова Головина и не понимают, что он просто дружески подколол Артёма.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:06
Этого рукодельных дел мастера иногда надо ставить на место.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:03
Посмотрим как настроение на играх скажется
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:02
Молодец Александр красиво подколол Дэтпула.👍😄
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:55
Молодца Санёк,в России один топ и это ТЫ!
pioner1987
pioner1987 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
сегодня в 11:54, ред.
Уж кто-кто,а Головин имеет полное право говорить такое Дзюбе. Он куда сильнее Дзюбы как игрок. И в принципе не понимаю с чем ты тут не согласен? Сколько Дзюба забил мячей в Европе? Да и вообще на сколько он был там полезен?
Gahi
Gahi
сегодня в 11:41, ред.
Предстоящие игры покажут кто сколько сможет забить и стать королём Европы. Удачи
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 11:41, ред.
А что Головин много раз 4 мяча кому-то забивал? Ещё один, блин, говорун.

Хотя, если он в юморном ключе это имел в виду, то ничего страшного.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:39
Тут не сильно поспоришь.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 11:39
Красавец, поставил на место Мастурбиньо)
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