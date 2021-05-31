Б. Игнатьев: «Дзюба не какой-то простачок. Он никуда не уедет из „Зенита“»

Бывший тренер «Локомотива» считает, что форвард «Зенита» не собирается переходить в европейский чемпионат.

Дзюба никуда не поедет. Ему сложно заиграть где-то еще. Я про иностранный чемпионат. В «Зените» у него все хорошо. Команда уверенно выступает в РПЛ . Знает против кого как играть. Летом, если я ничего не путаю, ему будет уже 33. Конечно, есть какие-то команды, которые могли бы и заинтересоваться Артемом.

Хотя, лишь бы уехать – это не для него. Дзюба не какой-то простачок. Он вполне все прекрасно понимает. В «Зените» у него нет проблем. Думаю, что в какой-то момент он в «Зените» и закончит карьеру, станет большим человеком в клубе. Почему нет? А, если бы он был дураком, то стал бы рваться в условную Англию с неясными последствиями для карьеры, будоражить и себя, и семью.