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Б. Игнатьев: «Дзюба не какой-то простачок. Он никуда не уедет из „Зенита“»

сегодня, 00:32

Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не собирается переходить в европейский чемпионат.

Дзюба никуда не поедет. Ему сложно заиграть где-то еще. Я про иностранный чемпионат. В «Зените» у него все хорошо. Команда уверенно выступает в РПЛ. Знает против кого как играть. Летом, если я ничего не путаю, ему будет уже 33. Конечно, есть какие-то команды, которые могли бы и заинтересоваться Артемом.

Хотя, лишь бы уехать – это не для него. Дзюба не какой-то простачок. Он вполне все прекрасно понимает. В «Зените» у него нет проблем. Думаю, что в какой-то момент он в «Зените» и закончит карьеру, станет большим человеком в клубе. Почему нет? А, если бы он был дураком, то стал бы рваться в условную Англию с неясными последствиями для карьеры, будоражить и себя, и семью.

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 04:26
С первой игрой Дзюбки на Западе, его сразу же отправят отрабатывать деньги до окончания контракта другим способом, в костюмчике петуха какой-нибудь мясной закусочной, кукарекая во весь голос, раздавая листовки. Поэтому да, лучше побыть Львом Толстым под уютной и комфортной крышей лучшего клуба Восточной Европы, он вам не какой-то простачок
allemz
allemz ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 03:59
Поэтому вышел именно Тёмка
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 02:48
Никому этот дзюба не нужен.
1bear
1bear
сегодня в 02:47
а зачем? от добра добра не ищут...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:04
В принципе согласен с Игнатьевым
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:41
В Зените Дзюба знает своё место.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:34
Умный человек на награждение в костюме клоуна не выйдет.
ABir
ABir
сегодня в 01:05
Не были мы не на какой Таити, нас и тут не плохо кормят. Классика!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:36
Зюба больше некому не нужен кроме Зенита,даже предложений нет!
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