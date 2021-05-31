Юран и «СКА-Хабаровск» продлили сотрудничество

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сегодня, 12:41

Пресс-служба « СКА -Хабаровск» сообщает, что клуб принял решение продлить контракт с главным тренером команды .

Новый контракт с наставником рассчитан на год и может быть продлен еще на один сезон.

🔥 « СКА -ХАБАРОВСК» ЗАКЛЮЧИЛ НОВЫЙ КОНТРАКТ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ 🔥



💪🏻 Сергей Юран продолжит работу в должности главного тренера ФК « СКА -Хабаровск». Новый контракт с наставником рассчитан на год и может быть продлён. pic.twitter.com/LgKmncTfXd — ФК « СКА -Хабаровск» (@fcska) May 31, 2021