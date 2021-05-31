Юран и «СКА-Хабаровск» продлили сотрудничество

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщает, что клуб принял решение продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Юраном.
Новый контракт с наставником рассчитан на год и может быть продлен еще на один сезон.
🔥 «СКА-ХАБАРОВСК» ЗАКЛЮЧИЛ НОВЫЙ КОНТРАКТ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ 🔥— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) May 31, 2021
💪🏻 Сергей Юран продолжит работу в должности главного тренера ФК «СКА-Хабаровск». Новый контракт с наставником рассчитан на год и может быть продлён. pic.twitter.com/LgKmncTfXd
По итогам минувшего сезона «СКА-Хабаровск» занял 11-е место в таблице.