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Юран и «СКА-Хабаровск» продлили сотрудничество

сегодня, 12:41

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» сообщает, что клуб принял решение продлить контракт с главным тренером команды Сергеем Юраном.

Новый контракт с наставником рассчитан на год и может быть продлен еще на один сезон.

По итогам минувшего сезона «СКА-Хабаровск» занял 11-е место в таблице.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:36
Мне жаль армейский клуб из Хабаровска.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:37, ред.
Ну наконец-то, а то разговоров было много о его уходе из клуба. Юран делает свое дело, лишь бы хозяева делали свои! Очень симпатичный клуб сейчас Юран создаёт, дайте работать ему и я думаю следующий сезон будет ещё лучше и по игре и в таблице! Удачи Юрану в СКА!
drug01
drug01
сегодня в 12:59
Очень рад удачи
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