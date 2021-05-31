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«Краснодар» объявил об уходе Маркова и Бабурина

сегодня, 11:04

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что нападающий Евгений Марков покидает клуб. Стороны досрочно разорвали соглашение, которое действовало до 2022 года.

Также «быки» объявили об уходе вратаря Егора Бабурина, который был арендован у «Ростова».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:27
Ты наивный! Конечно в хорошем смысле этого слова. В группу "Яшина" попадают в основном пользователи одни и те же, благодаря начислению очков в течении месяца. Правильно назвать "конкурс у кого очков больше".
Посмотрел группу "Яшина" за май месяц и не увидел новых лиц, одни и те же, причем продублированные клонами.
Обрати внимание кто тебя лайки поставил. Как раз клоны тех кто в этой группе.
Так, что конкурс по набору очков... надо реформировать и делать настоящий конкурс прогнозистов.
Legend 6
Legend 6 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:40
Ну а почему бы и нет? В Сочи сейчас хорошо, получка вовремя)
stanichnik
stanichnik ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 14:13, ред.
Он уже в Сочи на место Заболотного метит, тоже хочет быть Легендой клуба, он уже стал легендарным в Динамо и особенно в Краснодаре, сыграв за быков два матча в сезоне.
Legend 6
Legend 6 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 12:45
Сейчас активная заготовка дров происходит в окрестностях Московского ЦСКА, возможно и Маркова там увидим. Бесплатно жеж.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:35
Очень хорошо, что матчей для ставок всего 5. Надеюсь, в списке обладателей худи появятся новые имена. А то люди с литературной искрой просто забивают очками всех претендентов на "медали". И моё мнение, на крайний день месяца ставить не более 10 матчей. Это хоть как-то уравняет шансы игроков в группе Льва Яшина. Или как вариант - ограничить кол-во очков на ставки в крайний день условными 15-20 тысячами.
Всем удачи сегодня!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:33, ред.
Футбольный клуб Краснодар вслед за московским Динамо досрочно прекратил с Марковым контракт. Впечатлившись игрой Маркова за Тосно москвичи переманили к себе этого нападающего, но уже через полтора года отдали в аренду в Рубин, а ещё через год удачно сбагрили в Краснодар. Но и там Евгений оказался не у дел, просидев весь сезон на лавке и, без взаимных претензий покинув клуб, получил статус свободного агента. Где теперь этот футболист продолжит свою карьеру скоро узнаем, а вот на сколько удачно она сложится - чтобы понять это нужно время.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:05
Теперь будут новые герои.
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