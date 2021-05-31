«Краснодар» объявил об уходе Маркова и Бабурина

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сегодня, 11:04

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что нападающий покидает клуб. Стороны досрочно разорвали соглашение, которое действовало до 2022 года.

Также «быки» объявили об уходе вратаря , который был арендован у «Ростова».