«Краснодар» объявил об уходе Маркова и Бабурина

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что нападающий Евгений Марков покидает клуб. Стороны досрочно разорвали соглашение, которое действовало до 2022 года.
Также «быки» объявили об уходе вратаря Егора Бабурина, который был арендован у «Ростова».
«Быки» попрощались с Евгением Марковым.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 31, 2021
«Краснодар» и Евгений Марков договорились о досрочном прекращении контракта, в соответствии с опцией в трудовом договоре.
Мы благодарим футболиста за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!https://t.co/iy3vA1GzON