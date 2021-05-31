«Ротор» продлил контракты с пятью игроками

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сегодня, 12:12

«Ротор» объявил о продлении контрактов с пятью игроками.

Новые соглашения с клубом заключили , , , и .

Контракты подписаны по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления еще на сезон.

«Ротор» продлил контракты с рядом игроков 🖊️



На сегодняшний день новые соглашения с клубом заключили Азат Байрыев, Сергей Макаров, Ника Кипиани, Сергей Серченков и Камиль Муллин.



Контракты подписаны по схеме «1+1».#РубисьЗаРотор pic.twitter.com/mW8VOUmavA — CК «Ротор» (@RotorOfficial) May 31, 2021

Ранее в «Роторе» объяснили, почему выбрали Хохлова на пост главного тренера.