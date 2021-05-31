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«Ротор» продлил контракты с пятью игроками

сегодня, 12:12

«Ротор» объявил о продлении контрактов с пятью игроками.

Новые соглашения с клубом заключили Азат Байрыев, Сергей Макаров, Ника Кипиани, Сергей Серченков и Камиль Муллин.

Контракты подписаны по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее в «Роторе» объяснили, почему выбрали Хохлова на пост главного тренера.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 12:14
это нормальное положение перед очередным чемпионатом...
Mangur
Mangur
сегодня в 12:13
Значит подошли к команде
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