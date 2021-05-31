«Ротор» продлил контракты с пятью игроками

«Ротор» объявил о продлении контрактов с пятью игроками.
Новые соглашения с клубом заключили Азат Байрыев, Сергей Макаров, Ника Кипиани, Сергей Серченков и Камиль Муллин.
Контракты подписаны по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления еще на сезон.
«Ротор» продлил контракты с рядом игроков 🖊️— CК «Ротор» (@RotorOfficial) May 31, 2021
На сегодняшний день новые соглашения с клубом заключили Азат Байрыев, Сергей Макаров, Ника Кипиани, Сергей Серченков и Камиль Муллин.
Контракты подписаны по схеме «1+1».#РубисьЗаРотор pic.twitter.com/mW8VOUmavA
Ранее в «Роторе» объяснили, почему выбрали Хохлова на пост главного тренера.