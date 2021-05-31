Заболотный будет зарабатывать в ЦСКА 1,2 млн евро в год

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сегодня, 12:45

Стало известно, какую зарплату будет получать форвард в ЦСКА .

Зарплата 29-летнего игрока составит 1,2 миллиона евро в год. Источник сообщает, что схожие условия ему предлагал «Краснодар», однако Антон выбрал ЦСКА .

Отмечается, что в «Сочи» Заболотный получал около миллиона евро в год, однако новый контракт ему предлагали на 500 тысяч евро.