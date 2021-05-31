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Заболотный будет зарабатывать в ЦСКА 1,2 млн евро в год

сегодня, 12:45

Стало известно, какую зарплату будет получать форвард Антон Заболотный в ЦСКА.

Зарплата 29-летнего игрока составит 1,2 миллиона евро в год. Источник сообщает, что схожие условия ему предлагал «Краснодар», однако Антон выбрал ЦСКА.

Отмечается, что в «Сочи» Заболотный получал около миллиона евро в год, однако новый контракт ему предлагали на 500 тысяч евро.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 14:36
Орешкин же платит, а не ты из своего кармана - не переживай)
dalex83
dalex83
сегодня в 13:46
не спроста сочи предлогали такие деньги) значит не отрабатывает)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:41
Очень высокая зарплата для Заболотного.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:40
Не жирно, вполне нормально. Посмотрим как Антон будет играть за ЦСКА.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:30
Когда есть достойная зарплата и работать( играть) больше стимулов.
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
сегодня в 13:17
Неплохо на манекенах можно заработать в цска.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 13:12, ред.
Давай Антон, забивай голы спартаку и прочим, прочим, отрабатывай зарплату на совесть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:51
По нашим меркам,просто гроши!
makkie
makkie
сегодня в 12:51
На повышение пошёл... по зарплате)

Большой вопрос, заиграет ли Заболотный в цска? В Зените, например, полностью провалился. То есть на сегодня играл в местечковых клубах типа Тосно и Сочи.
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