Заболотный будет зарабатывать в ЦСКА 1,2 млн евро в год

Стало известно, какую зарплату будет получать форвард Антон Заболотный в ЦСКА.
Зарплата 29-летнего игрока составит 1,2 миллиона евро в год. Источник сообщает, что схожие условия ему предлагал «Краснодар», однако Антон выбрал ЦСКА.
Отмечается, что в «Сочи» Заболотный получал около миллиона евро в год, однако новый контракт ему предлагали на 500 тысяч евро.
Большой вопрос, заиграет ли Заболотный в цска? В Зените, например, полностью провалился. То есть на сегодня играл в местечковых клубах типа Тосно и Сочи.
Большой вопрос, заиграет ли Заболотный в цска? В Зените, например, полностью провалился. То есть на сегодня играл в местечковых клубах типа Тосно и Сочи.