Чепчугов: «Теперь музыку в ЦСКА заказывают не Гинер и Бабаев»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о результатах армейского клуба в минувшем сезоне.
Вектор ЦСКА слишком сильно изменился и, похоже, не в том направлении. Как говорят, хозяин — барин. Если до этого 20 лет Евгений Леннорович [Гинер] и Роман Юрьевич [Бабаев] продумывали и просчитывали все до мелочей в клубе, то сейчас это поменялось, насколько мы знаем.
Стоит ли убирать Бабаева после не самой успешной трансферной кампании? Если брать концовку чемпионата, это не решение проблемы. Как искать иголку в стоге сена. Время поправить ситуацию есть, но я предположу, что в новом сезоне ничего хорошего не предвидится, и еврокубки ЦСКА может вновь не зацепить.
В чем главная проблема нынешнего ЦСКА? Кто платит, тот и заказывает музыку. Проблема в том, что ее теперь заказывает не Гинер или Бабаев, а другой человек.
Для любого нового нужно время для перестройки и выхода на новые рельсы, а для всего старого тоже всегда приходит конец! Здесь нет всевидящих, предсказателей Нострадамуса Кейси и Ванг. Так что может быть всё и произойдёт так как и хотелось, руководству клуба и болельщикам! Только время может расставить всё по местам и сказать кто был прав! А лить сейчас воду, кто прав, а кто нет уже бессмысленно. Дело сделано ✔ Наше дело ждать и надеяться на лучшее! Вот и всё! Всем Добра!
Для любого нового нужно время для перестройки и выхода на новые рельсы, а для всего старого тоже всегда приходит конец! Здесь нет всевидящих, предсказателей Нострадамуса Кейси и Ванг. Так что может быть всё и произойдёт так как и хотелось, руководству клуба и болельщикам! Только время может расставить всё по местам и сказать кто был прав! А лить сейчас воду, кто прав, а кто нет уже бессмысленно. Дело сделано ✔ Наше дело ждать и надеяться на лучшее! Вот и всё! Всем Добра!