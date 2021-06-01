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Чепчугов: «Теперь музыку в ЦСКА заказывают не Гинер и Бабаев»

сегодня, 12:32

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о результатах армейского клуба в минувшем сезоне.

Вектор ЦСКА слишком сильно изменился и, похоже, не в том направлении. Как говорят, хозяин — барин. Если до этого 20 лет Евгений Леннорович [Гинер] и Роман Юрьевич [Бабаев] продумывали и просчитывали все до мелочей в клубе, то сейчас это поменялось, насколько мы знаем.

Стоит ли убирать Бабаева после не самой успешной трансферной кампании? Если брать концовку чемпионата, это не решение проблемы. Как искать иголку в стоге сена. Время поправить ситуацию есть, но я предположу, что в новом сезоне ничего хорошего не предвидится, и еврокубки ЦСКА может вновь не зацепить.

В чем главная проблема нынешнего ЦСКА? Кто платит, тот и заказывает музыку. Проблема в том, что ее теперь заказывает не Гинер или Бабаев, а другой человек.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:03
И Гинер и Бабаев всё равно вес мают в команде и их слушают!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:52
Как бы это не пошло во вред клубу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:49
Гинера оставили с носом и я рад этому. Как пришло так и ушло...
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:47
    STVA 1
    STVA 1 ответ Zhertva Liverpoolya (раскрыть)
    сегодня в 13:46
    Не дороже малколма))
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 13:45
    Сергей Чепчугов: «Дудь молодец, смотрю, восхищаюсь. В «Что было дальше» Щербаков нравится больше всех»
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 13:44
    ЦСКА нашёл свою Зарему, только бракованую
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 13:36
    И всё-таки будем надеяться на позитивный исход.
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:30
    что поделать наступили другие времена, посмотрим во что это все выльется...
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:22
    пришли смутные времена
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 13:17, ред.
    О как....
    В ЦСКА пришёл "федунизм"....
    Теперь "тот у кого деньги"-главный знаток футбола...
    Жаль...хорошая была команда....с Леннорычем у руля....
    marut
    marut
    сегодня в 13:12
    У кого деньги тот и рулит
    Zhertva Liverpoolya
    Zhertva Liverpoolya
    сегодня в 13:05, ред.
    Дорого же обойдется цска государству с окладами Мухина.
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты
    сегодня в 13:03
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 13:02
      Гинера отстранили от власти?
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Garrincha58 (раскрыть)
      сегодня в 13:01
      А в чём выражается его обида?
      Он ушёл в 2017 году, тогда ещё ЦСКА не забирали за долги. Тогда наоборот был Гинер главный. Сейчас же он наоборот высказал недовольство новой властью. Если бы он Гинера и Бабаева начал поливать грязью, то тогда можно было назвать обидой, а он скорее наоборот жалеет эту парочку и ЦСКА.
      ermak6848
      ermak6848
      сегодня в 12:54
      Вот и " вскрылась " военная тайна у армейцефф
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
      сегодня в 12:53
      Согласен, действующих сразу накажут по полной за правду, да и нет там таких. Акинфеев может правду рассказать, но он вряд ли будет унижать Гинера, он ему верен.
      Байкал-38
      Байкал-38
      сегодня в 12:51
      Хотелось бы услышать ANATOLY KANDAUROV. Я ему давно говорил, что Гинер это "свадебный генерал" в ЦСКА и он там никто. ЦСКА у него забрали за долги и сейчас это гос.клуб, где барин Орешкин.
      Теперь уже армейцы это говорят.
      А он мне доказывал, что ЦСКА принадлежит Гинеру и его слово главное.
      Ничего личного, только факты!
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал ответ Ironigor (раскрыть)
      сегодня в 12:50
      Он как бы давно окончил карьеру, и занимается очень странными делами, звезда Инстаграм, но славен он скорее бессмысленными постами, как он ест окурки, славит Аллаха и т.п.
      Garrincha58
      Garrincha58
      сегодня в 12:46
      бывший запасной обиделся?
      нечитайло
      нечитайло
      сегодня в 12:45
      С началом сезона увидим
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond ответ Ironigor (раскрыть)
      сегодня в 12:44
      Так он же "бывший", ему уже можно))
      Ironigor
      Ironigor
      сегодня в 12:40, ред.
      Очень хочется чтобы каждый занимался своим делом, а не говорил! Чепчугов - просто вратарь, ловить мячи твоё дело и работа, а ты и с этим не справлялся!
      Для любого нового нужно время для перестройки и выхода на новые рельсы, а для всего старого тоже всегда приходит конец! Здесь нет всевидящих, предсказателей Нострадамуса Кейси и Ванг. Так что может быть всё и произойдёт так как и хотелось, руководству клуба и болельщикам! Только время может расставить всё по местам и сказать кто был прав! А лить сейчас воду, кто прав, а кто нет уже бессмысленно. Дело сделано ✔ Наше дело ждать и надеяться на лучшее! Вот и всё! Всем Добра!
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