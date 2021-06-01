Чепчугов: «Теперь музыку в ЦСКА заказывают не Гинер и Бабаев»

Бывший вратарь ЦСКА поделился мнением о результатах армейского клуба в минувшем сезоне.

Вектор ЦСКА слишком сильно изменился и, похоже, не в том направлении. Как говорят, хозяин — барин. Если до этого 20 лет Евгений Леннорович [Гинер] и Роман Юрьевич [Бабаев] продумывали и просчитывали все до мелочей в клубе, то сейчас это поменялось, насколько мы знаем.

Стоит ли убирать Бабаева после не самой успешной трансферной кампании? Если брать концовку чемпионата, это не решение проблемы. Как искать иголку в стоге сена. Время поправить ситуацию есть, но я предположу, что в новом сезоне ничего хорошего не предвидится, и еврокубки ЦСКА может вновь не зацепить.