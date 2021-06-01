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Бышовец: «За эти два контрольных матча должны быть улажены все вопросы»

сегодня, 05:01
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец высказался о предстоящих контрольных матчах российской команды с Польшей и Болгарией.

Думаю, за эти два контрольных матча Станислав Черчесов должен полностью определиться со стартовым составом на Евро. Все вопросы должны быть улажены — тактика, модель игры, передвижение. Команда поработала на сборах, должна находиться в оптимальной физической форме. Результат в этом матче не стоит на первом месте, это будет одной из последних репетиций перед чемпионатом Европы.

Напомним, матч Польша — Россия в прямом эфире покажет канал «РЕН ТВ».

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:22
Станислав хорошо поработал с командой, досконально знает игру сборной Польши, как облупленного изучил игру главной звезды Роберта Левандовского и не допустит беспредела как в чемпионате Германии. Шиш, ты Роберт сорок один гол забьешь!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:17
Усач может выкинуть очередной номер с составом.
112910415
112910415
сегодня в 06:17
неужели вправду будут улажены ?
ОПС
ОПС
сегодня в 05:23, ред.
Все вопросы никогда не будут решены. Хотя к этому стремиться надо.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:18
Главное чтобы хватило этого чтобы сделать правильный выбор. Удачи
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