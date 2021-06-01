Бышовец: «За эти два контрольных матча должны быть улажены все вопросы»

Экс-наставник сборной России высказался о предстоящих контрольных матчах российской команды с Польшей и Болгарией.

Думаю, за эти два контрольных матча Станислав Черчесов должен полностью определиться со стартовым составом на Евро. Все вопросы должны быть улажены — тактика, модель игры, передвижение. Команда поработала на сборах, должна находиться в оптимальной физической форме. Результат в этом матче не стоит на первом месте, это будет одной из последних репетиций перед чемпионатом Европы.