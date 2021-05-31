Черчесов: «Мы знаем, как играет сборная Польши»

Наставник сборной России порассуждал о предстоящем товарищеском матче против команды Польши.

Основная схема игры? Это та, которая бывает в игре. Повторюсь, мы смотрим на своё состояние и на состояние соперника. Завтра у нас чёткий соперник: мы знаем, как они играют. У них сменился тренер, есть некоторые изменения в системе. Будем отталкиваться от этого.