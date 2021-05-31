ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2021

Черчесов: «Мы знаем, как играет сборная Польши»

вчера, 21:41
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Наставник сборной России Станислав Черчесов порассуждал о предстоящем товарищеском матче против команды Польши.

Основная схема игры? Это та, которая бывает в игре. Повторюсь, мы смотрим на своё состояние и на состояние соперника. Завтра у нас чёткий соперник: мы знаем, как они играют. У них сменился тренер, есть некоторые изменения в системе. Будем отталкиваться от этого.

Все новости
Черчесов — о рейтинге ФИФА: «Мы были и на более низких позициях»
Вчера, 22:18 Комментарии6
Черчесов: «Рыбуса я знаю со всех сторон»
Вчера, 21:35 Комментарии2
Жемалетдинов: «Прекрасно понимаю, что сейчас чувствует Мухин»
Вчера, 20:35 Комментарии10
Дзюба: «Огромное спасибо болельщикам за признание меня лучшим»
Вчера, 15:58 Комментарии14
«Урал»: «Мы заинтересованы в возвращении Помазуна»
Вчера, 15:26 Комментарии6
Бистрович может продолжить карьеру в Чемпионшипе
Вчера, 14:30 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ТТ
ТТ
сегодня в 00:25
Ляхи не простые нынче! Будем завтра смотреть!
beefs
beefs
сегодня в 00:13
знать одно, а вот как сыграете это совсем другое...
протон1
протон1
сегодня в 00:01
он вроде клуб польский тренировал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:48
Умничает чабан. В люди выбился. Надо себя показать. Чем то отдалённо Черномырдина напоминает. Красноречием, пожалуй
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:26
"Мы знаем, что у них там одни поляки играют".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:11
Вскоре выйдет цитатник..."По Черчесову."

- Основная схема игры?
- Это та, которая бывает в игре.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:10, ред.
Что-то очень знакомое... где-то мы уже это слышали. Даже знаю, от кого.
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 23:00
Это не помешает нам проиграть.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:46
Ждем внятной и голевой игры. Хотя в это время буду в поезде. Удачи нашей Сборной.
Oplot
Oplot
вчера в 22:14, ред.
Черчесов уверен в победе,по его словам это чувствуется.На то он и великий тренер что передает это игрокам.Думаю наша сборная на сегодняшний день посильнее поляков,Левандовски один не так опасен.Джикия его успешно накроет,а сборная должна победить с уверенным счетом.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:13
Я тоже знаю как играет ПАНи. Игроки дициплирований и физические крепкий игроки. Увидим завтра какие планы у Стаса.
True Story
True Story
вчера в 21:51
Знать мало, а вот сыграть не хуже них уже сложнее
311
311
вчера в 21:48
Главная задача - вырубить Леву на первых минутах!)
particular
particular
вчера в 21:48
Так же, Стас, наверное обладает недюжими знаниями об игре сборных Германии и Франции... Толку-то от таких знаний...
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 21:45
Знаем - неправильное слово. Ошибаемся в предположениях - верный вариант, опробованный на Турции, Сербии, Бельгии...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:43
Зато нашу неповторимую схему со столбом впереди наверное уже весь мир изучил)))).
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:43, ред.
Стас , Польшу необходимо как врагов народа выиграть !!! И в хвост и в гриву !!!
Удачи Вам парни в завтрашнем матче !!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100