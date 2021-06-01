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Тренер «Спартака»: «У нашей команды меньше всего мышечных травм в РПЛ»

сегодня, 08:52

Тренер «Спартака» по физической подготовке Владимир Чепзанович рассказал о лаборатории московского клуба и раскрыл некоторые статистические подробности о кондициях игроков в сезоне-2020/2021.

«Спартак» — это первая команда в России, где есть своя лаборатория на базе футбольного клуба. Мы закупили крутейшее оборудование, которое помогает исследовать игрока до старта чемпионата и вести его по ходу сезона, тестирует стабильность разных мышц.

По показателям сезона: а) у нас меньше всего мышечных травм среди всех клубов РПЛ, они практически сведены к нулю; б) игроки «Спартака» проводят больше времени на поле, чем игроки других клубов. Весь сезон мы отыграли практически одним составом. Спринты наших футболистов всё лучше и лучше. Лаборатория, безусловно, помогала добиться результата, а наша система — прокачать футболистов.

Сейчас каждый из сотрудников департамента физической подготовки регулярно работает с оборудованием в нашей лаборатории. В будущем ею будут пользоваться не только тренеры и игроки основы, но и «Спартак-2», дубль, академия.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 13:34
Ну тоже этим можно гордиться
YVG
YVG
сегодня в 13:09
Кто не играет, тот и не получает травмы.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:23
Да и самое главное как игроки Спартака могли больше времени провести на поле чем игроки Локо в этом сезоне? Спартак провёл 30 матчей в чемпионате и 3 игры в кубке, Локо 30 игр чемпионата, 6 игр в ЛЧ и 4 матча в кубке.
Снимите с трибуны этого докладчика...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:17
Для тех кто... не понял!

б) игроки «Спартака» проводят больше времени на поле, чем игроки других клубов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259996/spartak

Тут не говориться про конкретных игроков, тут говориться про игроков Спартака, то есть всё равно это будет суммарное время.
Пример Зобнин отыграл 89 минут, Крал отыграл 1 минуту общее время проведённое на поле игроками Спартака 90 минут.
Человек непонятно, что ляпнул, но наверное Федуну понравилось. Это напоминает как в советское время с трибуны кричали об увеличении надоев и других достижении, которым все аплодировали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:15, ред.
Если не участвовать в еврокубках и не особо напрягаться в чемпе - то можно и не хвастаться наличием лаборатории....лабораторить нечего...)))

Следующий шаг к "прогрессу" - тренер Спартака по физподготовке похвалится что за весь чемпионат только 2 игрока вспотели в течении матча....и то потому что стояли на солнечной стороне поля......
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
сегодня в 11:59, ред.
Байкал, ясно же написано что "Весь сезон мы отыграли практически одним составом"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259996/spartak"
В Локо только Рыбчинский, Крыховяк и Рыбус провели на поле 25 игр! В Спартаке таких 10 человек!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:55
б) игроки «Спартака» проводят больше времени на поле, чем игроки других клубов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259996/spartak

Гениальное изречение! К примеру играет Спартак с Ротором. Вроде матч длится 90 минут плюс дополнительное время и команды должны провести одинаковое количество игрового времени на поле, но оказывается игроки Спартака проводят больше времени на поле. Это как? Неужто ли судьи игроков Спартака заставляют больше играть, а соперников раньше отправляют в раздевалку?
Мистика!!!
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 11:52, ред.
То есть сыграли за год на 7 часов больше и причина в этом?!)))
В Спартаке 10 человек которые провели на поле 25 игр и более, в ЦСКА таких 7!!!
Твоя теория рухнула!)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 11:26
Гениальные спартачи на этом не остановились, и вылетели из Кубка на первом же сложном матче в 1/8, чтобы игр было еще меньше)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 10:57, ред.
Чепзанович, у вас меньше мышечных травм потому что спартак не играл в Еврокубках. Меньше игр, меньше травм. И нечего тут огород городить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:56
У всех бы так!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:20, ред.
Все значит по уму и передовым методам .....
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:58
Саня это другая история)))
cska1948
cska1948
сегодня в 09:51
"...В будущем ею будут пользоваться не только тренеры и игроки основы, но и «Спартак-2», дубль, академия."
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Короче, сплошная лаборатория! Где-то мы что-то подобное уже слышали...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:07
А Кокорина так и не вылечили, как он вообще медосмотр при переходе прошел??? Так ведь подранком парня и продали , до сих пор лечится.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:01
Теперь бы чемпионами стать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:57
Так это и хорошо...
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