Тренер «Спартака»: «У нашей команды меньше всего мышечных травм в РПЛ»

Тренер «Спартака» по физической подготовке Владимир Чепзанович рассказал о лаборатории московского клуба и раскрыл некоторые статистические подробности о кондициях игроков в сезоне-2020/2021.
«Спартак» — это первая команда в России, где есть своя лаборатория на базе футбольного клуба. Мы закупили крутейшее оборудование, которое помогает исследовать игрока до старта чемпионата и вести его по ходу сезона, тестирует стабильность разных мышц.
По показателям сезона: а) у нас меньше всего мышечных травм среди всех клубов РПЛ, они практически сведены к нулю; б) игроки «Спартака» проводят больше времени на поле, чем игроки других клубов. Весь сезон мы отыграли практически одним составом. Спринты наших футболистов всё лучше и лучше. Лаборатория, безусловно, помогала добиться результата, а наша система — прокачать футболистов.
Сейчас каждый из сотрудников департамента физической подготовки регулярно работает с оборудованием в нашей лаборатории. В будущем ею будут пользоваться не только тренеры и игроки основы, но и «Спартак-2», дубль, академия.
Снимите с трибуны этого докладчика...
Снимите с трибуны этого докладчика...
б) игроки «Спартака» проводят больше времени на поле, чем игроки других клубов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259996/spartak
Тут не говориться про конкретных игроков, тут говориться про игроков Спартака, то есть всё равно это будет суммарное время.
Пример Зобнин отыграл 89 минут, Крал отыграл 1 минуту общее время проведённое на поле игроками Спартака 90 минут.
Человек непонятно, что ляпнул, но наверное Федуну понравилось. Это напоминает как в советское время с трибуны кричали об увеличении надоев и других достижении, которым все аплодировали.
б) игроки «Спартака» проводят больше времени на поле, чем игроки других клубов.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259996/spartak
Тут не говориться про конкретных игроков, тут говориться про игроков Спартака, то есть всё равно это будет суммарное время.
Пример Зобнин отыграл 89 минут, Крал отыграл 1 минуту общее время проведённое на поле игроками Спартака 90 минут.
Человек непонятно, что ляпнул, но наверное Федуну понравилось. Это напоминает как в советское время с трибуны кричали об увеличении надоев и других достижении, которым все аплодировали.
Следующий шаг к "прогрессу" - тренер Спартака по физподготовке похвалится что за весь чемпионат только 2 игрока вспотели в течении матча....и то потому что стояли на солнечной стороне поля......
Следующий шаг к "прогрессу" - тренер Спартака по физподготовке похвалится что за весь чемпионат только 2 игрока вспотели в течении матча....и то потому что стояли на солнечной стороне поля......
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259996/spartak"
В Локо только Рыбчинский, Крыховяк и Рыбус провели на поле 25 игр! В Спартаке таких 10 человек!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259996/spartak"
В Локо только Рыбчинский, Крыховяк и Рыбус провели на поле 25 игр! В Спартаке таких 10 человек!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259996/spartak
Гениальное изречение! К примеру играет Спартак с Ротором. Вроде матч длится 90 минут плюс дополнительное время и команды должны провести одинаковое количество игрового времени на поле, но оказывается игроки Спартака проводят больше времени на поле. Это как? Неужто ли судьи игроков Спартака заставляют больше играть, а соперников раньше отправляют в раздевалку?
Мистика!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1259996/spartak
Гениальное изречение! К примеру играет Спартак с Ротором. Вроде матч длится 90 минут плюс дополнительное время и команды должны провести одинаковое количество игрового времени на поле, но оказывается игроки Спартака проводят больше времени на поле. Это как? Неужто ли судьи игроков Спартака заставляют больше играть, а соперников раньше отправляют в раздевалку?
Мистика!!!
В Спартаке 10 человек которые провели на поле 25 игр и более, в ЦСКА таких 7!!!
Твоя теория рухнула!)
В Спартаке 10 человек которые провели на поле 25 игр и более, в ЦСКА таких 7!!!
Твоя теория рухнула!)
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Короче, сплошная лаборатория! Где-то мы что-то подобное уже слышали...
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Короче, сплошная лаборатория! Где-то мы что-то подобное уже слышали...