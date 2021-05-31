Черчесов — о рейтинге ФИФА: «Мы были и на более низких позициях»

Наставник сборной России прокомментировал новость о том, что национальная команда на данный момент располагается на 38-м месте в рейтинге ФИФА .

Что касается 38-го места сборной России в рейтинге ФИФА , это чисто информативно. С другой стороны, мы были и на более низких позициях, поэтому улучшаем позицию шаг за шагом. Нам хочется быть выше в этом рейтинге.

Сегодня мы там, значит, мы этого заслуживаем и нам есть к чему стремиться. Каждый спортсмен хочет быть лучше — так и мы: хотим, чтобы наша сборная была в лучшем свете. Слава богу, у нас есть шанс, чтобы улучшить позиции.