Черчесов — о рейтинге ФИФА: «Мы были и на более низких позициях»

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал новость о том, что национальная команда на данный момент располагается на 38-м месте в рейтинге ФИФА.
Что касается 38-го места сборной России в рейтинге ФИФА, это чисто информативно. С другой стороны, мы были и на более низких позициях, поэтому улучшаем позицию шаг за шагом. Нам хочется быть выше в этом рейтинге.
Сегодня мы там, значит, мы этого заслуживаем и нам есть к чему стремиться. Каждый спортсмен хочет быть лучше — так и мы: хотим, чтобы наша сборная была в лучшем свете. Слава богу, у нас есть шанс, чтобы улучшить позиции.
Q-J-G Сегодня 22:39, редактировал Сегодня 22:50
Прочитав комментарий Ангел неБесГрешен, возникает вопрос: почему???!!! Ангел неБесГрешен не написал такой комментарий тогда, когда изменили правила в КП, когда появился Лучший комментарий, за который начисляли 500 баллов, и Ангел неБесГрешен стабильно занимал первое место по количеству набранных баллов за Лучший комментарий!!! Иногда второе место, но это было крайне редко, в основном первое! Но, когда в КП появились участники КП, которые пишут отличные Лучшие комментарии и вполне заслуженно получают свои честно заработанные 400 баллов, которые используют в КП, возмущению Ангела неБесГрешен нет предела.... Почему тогда не возмущался, а возмущается только теперь?! Вопрос риторический, который не требует ответа...!!!
Ангел неБесГрешен:.....Иногда и я попадаю, но редко....
С самого начала, когда появились лучшие комментарии, я был против них. Точнее, не их самих, а количеству очков, в 10 раз превышающих обычный комментарий. Можно покопаться в истории моей борьбы с этим, только прошло года полтора-два.
Тогда я тоже стал писАть объёмные, пишу и сейчас иногда. И выигрываю группу, или выхожу со второго места в группу Л.Яшина. В этом месяце набрано 43 тысячи очков, у победителя вдвое больше, ещё у троих в полтора раза больше.
Да, они пишут хорошие комменты ,но конкурс то футбольный, а не литературный. А если в крайний день месяца игроки не в равных условиях, то что это за конкурс? Доходило до того, что в крайний день игроки ставили на 50 тысяч, и столько же примерно выигрывали.
В ОДИН ДЕНЬ!!! И я тогда писАл об этом. По существующим правилам разбираться в футболе не нужно, очками всё взять можно. А в более равной ситуации уже сложнее.
Сегодняшний день это наглядно показал.
Извиняюсь, что много букв, тут не только мои мысли...
Q-J-G Сегодня 22:39, редактировал Сегодня 22:50
Прочитав комментарий Ангел неБесГрешен, возникает вопрос: почему???!!! Ангел неБесГрешен не написал такой комментарий тогда, когда изменили правила в КП, когда появился Лучший комментарий, за который начисляли 500 баллов, и Ангел неБесГрешен стабильно занимал первое место по количеству набранных баллов за Лучший комментарий!!! Иногда второе место, но это было крайне редко, в основном первое! Но, когда в КП появились участники КП, которые пишут отличные Лучшие комментарии и вполне заслуженно получают свои честно заработанные 400 баллов, которые используют в КП, возмущению Ангела неБесГрешен нет предела.... Почему тогда не возмущался, а возмущается только теперь?! Вопрос риторический, который не требует ответа...!!!
Ангел неБесГрешен:.....Иногда и я попадаю, но редко....
С самого начала, когда появились лучшие комментарии, я был против них. Точнее, не их самих, а количеству очков, в 10 раз превышающих обычный комментарий. Можно покопаться в истории моей борьбы с этим, только прошло года полтора-два.
Тогда я тоже стал писАть объёмные, пишу и сейчас иногда. И выигрываю группу, или выхожу со второго места в группу Л.Яшина. В этом месяце набрано 43 тысячи очков, у победителя вдвое больше, ещё у троих в полтора раза больше.
Да, они пишут хорошие комменты ,но конкурс то футбольный, а не литературный. А если в крайний день месяца игроки не в равных условиях, то что это за конкурс? Доходило до того, что в крайний день игроки ставили на 50 тысяч, и столько же примерно выигрывали.
В ОДИН ДЕНЬ!!! И я тогда писАл об этом. По существующим правилам разбираться в футболе не нужно, очками всё взять можно. А в более равной ситуации уже сложнее.
Сегодняшний день это наглядно показал.
Извиняюсь, что много букв, тут не только мои мысли...
Ангел неБесГрешен:.....Иногда и я попадаю, но редко....
Ангел неБесГрешен:.....Иногда и я попадаю, но редко....
Но я не хочу жить прошлым, равно как не хочу жить будущим, я хочу жить настоящим. А в нём у нас быдло-тренер с быдло игроками, получающие двадцатью бесполезными людьми зарплату как несколько тысяч врачей, которые спасают жизни людей...
Какое-то время назад перестал сопереживать сборной, заставил себя относиться к ней равнодушно и сберегаю тем самым драгоценные нервные клетки. Однако надеюсь, что придёт время, когда футболом в нашей стране будут заниматься неравнодушные люди и сборная станет пристанищем тренеров и игроков, которыми можно будет гордиться.
Но я не хочу жить прошлым, равно как не хочу жить будущим, я хочу жить настоящим. А в нём у нас быдло-тренер с быдло игроками, получающие двадцатью бесполезными людьми зарплату как несколько тысяч врачей, которые спасают жизни людей...
Какое-то время назад перестал сопереживать сборной, заставил себя относиться к ней равнодушно и сберегаю тем самым драгоценные нервные клетки. Однако надеюсь, что придёт время, когда футболом в нашей стране будут заниматься неравнодушные люди и сборная станет пристанищем тренеров и игроков, которыми можно будет гордиться.