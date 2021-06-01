Колыванов: «Наверное, Черчесов даст время как можно большему числу игроков»

Экс-игрок сборной России поделился ожиданиями от контрольного матча российской национальной команды против Польши.

Матч товарищеский, тут самое то отработать всё, что готовили на тренировках. Черчесов, наверное, даст время максимально возможному числу игроков, нужно посмотреть на всех в бою. Уже нужно приблизительно понимать, какие 11 человек будут в основе на Евро, всё-таки до турнира осталось не так много времени. Интересно будет посмотреть, в какой физической форме находятся ребята. Вроде неплохо поработали на сборах, да и чемпионат недавно закончился, поэтому команда должна быть в полной боевой готовности.