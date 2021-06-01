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Колыванов: «Наверное, Черчесов даст время как можно большему числу игроков»

сегодня, 01:15
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия21:45 Не начался

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от контрольного матча российской национальной команды против Польши.

Матч товарищеский, тут самое то отработать всё, что готовили на тренировках. Черчесов, наверное, даст время максимально возможному числу игроков, нужно посмотреть на всех в бою. Уже нужно приблизительно понимать, какие 11 человек будут в основе на Евро, всё-таки до турнира осталось не так много времени. Интересно будет посмотреть, в какой физической форме находятся ребята. Вроде неплохо поработали на сборах, да и чемпионат недавно закончился, поэтому команда должна быть в полной боевой готовности.

Напомним, встречу Польша — Россия обслужит бригада арбитров из Италии.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:31
консерватизм с годами не проходит ... скорее, наоборот !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:25
Черчес у нас не предсказуем
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:55
А почему в конкурсе прогнозов нет этого матча
Польша - Россия ??!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:17
Можно дать поиграть молодёжи!
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