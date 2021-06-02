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Сборная России провела восстановительную тренировку после матча с Польшей

сегодня, 18:35
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-служба сборной России сообщает, что сегодня национальная команда провела восстановительную тренировку в Новогорске.

Сборная России проводит в Новогорске восстановительную тренировку после контрольной игры с Польшей, которая прошла 1 июня во Вроцлаве. Футболисты занимаются двумя группами в зависимости от полученного вчера игрового времени. Илья Самошников работает по индивидуальной программе.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:36
В этой игре бегали всего двое, это Головин и Караваев. Остальные "восстанавливались" по ходу матча.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 19:27
А Дзюба где? Восстанавливается по "индивидуальной программе"?
jobss
jobss ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 19:22
.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:21
Видимо,вылетят из ЧЕ без долгих мук.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 19:13
Илья Самошников обучался по индивидуальной программе, а Черчесов обучал Кудряшова "показывать Газзаева".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:36
После чего там востанавливаться?
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