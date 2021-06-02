Сборная России провела восстановительную тренировку после матча с Польшей

Пресс-служба сборной России сообщает, что сегодня национальная команда провела восстановительную тренировку в Новогорске.
Сборная России проводит в Новогорске восстановительную тренировку после контрольной игры с Польшей, которая прошла 1 июня во Вроцлаве. Футболисты занимаются двумя группами в зависимости от полученного вчера игрового времени. Илья Самошников работает по индивидуальной программе.
Сборная России проводит в Новогорске восстановительную тренировку после контрольной игры с Польшей, которая прошла 1 июня во Вроцлаве. Футболисты занимаются двумя группами в зависимости от полученного вчера игрового времени. Илья Самошников работает по индивидуальной программе. pic.twitter.com/oGg3YXmt4q— Сборная России (@TeamRussia) June 2, 2021