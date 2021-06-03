ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2021/2022

Симоне Индзаги — новый главный тренер «Интера»

сегодня, 14:07

Пресс-служба «Интера» сообщает, что Симоне Индзаги стал новым главным тренером клуба.

Контракт с итальянским специалистом рассчитан на два сезона.

Индзаги решил покинуть «Лацио», чтобы получить работу в «Интере».

Все новости
«Локомотив» принял решение расстаться с Сухиной
Сегодня, 13:21 Комментарии11
ОфициальноСторожук возглавил «Краснодар-2»
Сегодня, 01:36 Комментарии2
ОфициальноВан Боммел — новый главный тренер «Вольфсбурга»
Вчера, 14:00 Комментарии3
ОфициальноУ «Монпелье» появился новый тренер
Вчера, 08:16 ВидеоКомментарии3
ОфициальноЭкс-наставник «Монако» Жардим возглавил клуб из Саудовской Аравии
Вчера, 04:52 Комментарии4
Официально«Добро пожаловать назад!» «Реал» объявил о возвращении Анчелотти
01 июня ВидеоКомментарии48
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 16:01
Искренне рад повышению Симоне, он давно этого заслуживал, любимый итальянский тренер. Только удачи и грандиозных успехов!
Makcum
Makcum
сегодня в 15:44
Столько экспертов на русских ресурсах, которые знают что творится в структуре и руководстве Интера. :)
Давайте ещё
Топовой аналитики много не бывает :))

Инзаги всего хорошего!
Islam0500
Islam0500
сегодня в 15:05
Интер так долго и с таким трудом выкарабкался из плачевного положения. Однако, теперь, из-за глупых решений руководства может заново скатиться в болото.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 14:41
Конте не просто так ушёл, а из-за отказа в усилении состава и возможной продажи топ-игроков. Индзаги пошёл на повышение, для него это радость, но в будущем сезоне легко может столкнуться с тем, чего ещё не было в его тренерской карьере. Выдержит ли?
В любом случае хотелось бы пожелать удачи итальянцу и трофеев с Интером.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:29
Отличный вариант для чёрно-синих.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:20
Конечно ставка на чемпионский клуб лучше.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:18
Удачи тебе в Интере !!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100