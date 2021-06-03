Симоне Индзаги — новый главный тренер «Интера»

Пресс-служба «Интера» сообщает, что Симоне Индзаги стал новым главным тренером клуба.
Контракт с итальянским специалистом рассчитан на два сезона.
Индзаги решил покинуть «Лацио», чтобы получить работу в «Интере».
🚨 | ANNUNCIO— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 3, 2021
Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Inter! ⚫🔵
👉 https://t.co/dkHJDP4Ler#WelcomeSimone #IMInter pic.twitter.com/Z0sQLaukIB
Давайте ещё
Топовой аналитики много не бывает :))
Инзаги всего хорошего!
Давайте ещё
Топовой аналитики много не бывает :))
Инзаги всего хорошего!
В любом случае хотелось бы пожелать удачи итальянцу и трофеев с Интером.
В любом случае хотелось бы пожелать удачи итальянцу и трофеев с Интером.