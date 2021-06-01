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«Добро пожаловать назад!» «Реал» объявил о возвращении Анчелотти

сегодня, 20:25

Пресс-служба «Реала» объявила, что Карло Анчелотти назначен на должность нового главного тренера клуба.

Контракт с итальянским специалистом подписан на 3 года. Завтра в 19:00 (по МСК) состоится первая пресс-конференция нового наставника «Реала».

Добро пожаловать назад, Анчелотти!

Анчелотти уже работал в мадридском клубе с 2013 по 2015 год. С «Реалом» он выиграл Кубок Испании (2013/14), Лигу чемпионов (2013/14), Суперкубок УЕФА (2014) и Клубный чемпионат мира (2014).

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qh8bydj496kj
qh8bydj496kj
сегодня в 23:35
Анчих уровень Зенита уже а не Реала.
Нектофбане
Нектофбане
сегодня в 23:07
можно что угодно писать о анчелотти но его милан легендарен !!!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 23:05
Добро пожаловать? Вы же выперли его в тот раз!
da da da
da da da
сегодня в 23:01
через 2 года Реал будет на уровня Хетафе болтаться в середине таблицы,увы но это уже факт.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:23
Если чесно, то лично для меня эта новость оказалась очень неожиданной!!!
Казалось,что Конте после ухода из Интера идеальный вариант для сливочных, а тут "как гром среди ясного неба" вернули тренера, который небыл свободным.
Для Реала это очень хорошее назначение,т.к в команде ожидается переходный период, и Анчи может начать выстраивать и наигрывать новую команду.
Посмотрим к чему все это приведет
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:21
Старый конь борозды не испортит.
goalaktika
goalaktika
сегодня в 22:14
Тренер Реала помимо больших знаний молекул в футболе, обязательно должен иметь авторитет в раздевалке. Иначе, ничего у него не получится.
У папы Карло конечно он есть, но кажется он слишком мягкий .
В любом случае, все решено ! Удачи ему и Реалу!
Перемены, пойдут на пользу всем
juvenale
juvenale
сегодня в 22:13
вряд ли Анчи сможет построить новую команду.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:02
Идеальное решение, Карло не оставляет вызженую землю после себя
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 21:57
Я мог представить кого угодно, но только не Анчи)
Очень неожиданный ход Переса.
протон1
протон1
сегодня в 21:55
милан гремел при нем
Loko best 1
Loko best 1 ответ kanuni (раскрыть)
сегодня в 21:30
Никакого провала ни в Наполи,ни тем более в Баварии у него не было.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 21:27
Реал не хочет меняться. Опять вернули старого тренера. Почему тен хага даже не рассматривали. Если старик соберётся на пару лет, то может пошуметь.
Elliada
Elliada
сегодня в 21:10
Зидан возвращался, теперь Карло. Ждем Моуриньо
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 21:07
А через год опять Зидан?
Hamman
Hamman
сегодня в 21:01
Как я уже говорил, Анчелотти лучший из возможных вариантов.
Лично у меня хорошие предчувствия от этого назначения.
kanuni
kanuni
сегодня в 20:59
Двойственное чувство от этого назначения,с одной стороны не чужой а с другой провалы в Баварии и Наполи настораживают.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:53
Удачи папе Карло в Ревле!
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 20:46
Глоток надежды. Главное не захлебнуться оптимизмом
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:44
Про Зидана уже забыли.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:42
Может быть конечно это и хорошо. Но то что было завоёванно Реалом с Анчелотти ,это было семь лет назад. Посмотрим что из этого получится.Футбол нынче другой, да и тренеры в топ клубах уже совершенно другие. Будем делать посмотреть. Конечно же пожелаем только Удачи и больших Успехов Анчелотти в Реале !!! Всем Добра !!!
allemz
allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 20:42
Привет)
Тоже вариант, но руководство из бывших каталонских жуликов не внушает доверия, всё печальнее, чем кажется на поверхности
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:40
В условиях пандемии «вишенкой на торте» станет возобновление карьеры Макелеле и Морьентеса.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 20:37
Да ни дай бог. Мансур мог бы купить кубок ЛЧ и поставить у себя дома, но он купил команду и хочет кубок завоевать. В этом они разнятся с Пересом.
Я бы в Сити на Гасперини бы посмотрел. Мне кажется, его Аталанта близка к финалу своего пути.
Привет, дружище!
particular
particular
сегодня в 20:36
Интуитивно чувствую, что с Анчелотти у Реала будет нормальный заход за титулами и всем причитающимся...
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 20:36, ред.
По идее, ему нужно проводить там смену поколений и строить новую команду.
allemz
allemz ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 20:35
Ждем Зидана в МС?) ахахаха
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:33, ред.
Наконец то....
Лучший тренер...в лучший клуб...
Знал (верил) что это когда нибудь произойдёт...

А вишенкой на верхушку торта будет подписание Холанда....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:32
Ходят тренеры по кругу...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 20:32
Не думаю что это хорошая идея!
Ладно будем наблюдать
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