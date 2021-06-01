«Добро пожаловать назад!» «Реал» объявил о возвращении Анчелотти

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сегодня, 20:25

Пресс-служба «Реала» объявила, что назначен на должность нового главного тренера клуба.

Контракт с итальянским специалистом подписан на 3 года. Завтра в 19:00 (по МСК) состоится первая пресс-конференция нового наставника «Реала».

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