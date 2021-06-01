«Добро пожаловать назад!» «Реал» объявил о возвращении Анчелотти

Пресс-служба «Реала» объявила, что Карло Анчелотти назначен на должность нового главного тренера клуба.
Контракт с итальянским специалистом подписан на 3 года. Завтра в 19:00 (по МСК) состоится первая пресс-конференция нового наставника «Реала».
Добро пожаловать назад, Анчелотти!
👋 #WelcomeBackAncelotti— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2021
👉 @MrAncelotti pic.twitter.com/BcqI63qkqY
Анчелотти уже работал в мадридском клубе с 2013 по 2015 год. С «Реалом» он выиграл Кубок Испании (2013/14), Лигу чемпионов (2013/14), Суперкубок УЕФА (2014) и Клубный чемпионат мира (2014).
Для Реала Анчелотти - едва ли не идеальный вариант при существующих доступных тренерах, но для самого итальянца это с каким-то осадочком. В общем-то Анчелотти выиграл всё и никому уже ничего не должен доказывать, можно было потренировать что-то в США, заработав денег, и завершить карьеру.
Для Реала Анчелотти - едва ли не идеальный вариант при существующих доступных тренерах, но для самого итальянца это с каким-то осадочком. В общем-то Анчелотти выиграл всё и никому уже ничего не должен доказывать, можно было потренировать что-то в США, заработав денег, и завершить карьеру.