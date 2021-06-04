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Мбаппе рассказал, почему отказался от перехода в «Реал» в 2014 году

04 июня 2021, 10:42

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, почему отказался от перехода в «Реал» в 2014 году. Мадридский клуб организовал для молодого футболиста встречи с Криштиану Роналду и Зинедином Зиданом, однако форвард решил остаться во Франции.

Мои родители хотели, чтобы я начал свою карьеру во Франции, чтобы получить образование во Франции. Переезд в Испанию, даже если бы тренером «Реала» был Зидан, это другая страна, другая культура...

На данный момент именно «Реал» является главным претендентом на трансфер Мбаппе.

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Все комментарии
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
04 июня в 16:51
Не факт что в Реале раскрылся бы. Ему тогда 16 было. Как в Монако ему бы никто там играть не дал.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ stanichnik (раскрыть)
04 июня в 15:06
Тем более иметь не только деньги ,но и имя и связи .Сегодня это Шейх Мансур ,завтра Флоринтино Перес тоже крупный бизнесмен,не только помогут ,но и сами все запустят
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ stanichnik (раскрыть)
04 июня в 14:57, ред.
Недалёким ты будешь считаться в том случаи ,если после футбольной карьеры ты пойдешь работать на какого то дядю по профессии,а не откроешь бизнес будучи футболистом зарабатывающим миллионы.Вот в этом случаи человек будет недалеким.А в твоей же версии,это надо быть полнейшим Деби..лом зарабатывать 50 миллионов долларов в год, а после пойти работать по профессии
stanichnik
stanichnik
04 июня в 11:03
Очень разумный подход. Век спортсмена-профессионала короток и по окончании футбольной карьеры не все остаются в спорте, многие осваивают гражданские профессии и полученное своевременно образование это своеобразный залог дальнейшего трудоустройства и успешной самореализации. Конечно кто-то может подумать, что с его заработанными деньгами можно до конца жизни не работать, но это рассуждения недалёких людей.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
04 июня в 10:45
сказал бы просто - что был молод и глуп.
sv_1969
sv_1969
04 июня в 10:44
Что об этом говорить!Все правильно
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