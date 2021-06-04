Мбаппе рассказал, почему отказался от перехода в «Реал» в 2014 году

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04 июня 2021, 10:42

Нападающий ПСЖ рассказал, почему отказался от перехода в «Реал» в 2014 году. Мадридский клуб организовал для молодого футболиста встречи с и , однако форвард решил остаться во Франции.

Мои родители хотели, чтобы я начал свою карьеру во Франции, чтобы получить образование во Франции. Переезд в Испанию, даже если бы тренером «Реала» был Зидан, это другая страна, другая культура...

На данный момент именно «Реал» является главным претендентом на трансфер Мбаппе.