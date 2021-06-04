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«Ювентус» заинтересован в обмене Роналду на Икарди

04 июня 2021, 10:08

ПСЖ начал переговоры о трансфере нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как сообщается, парижане рассматривают португальца в качестве замены Килиану Мбаппе, который может отправиться в «Реал». Переход Роналду в ПСЖ будет иметь огромное значение с коммерческой точки зрения, а фирма Nike является техническим спонсором ПСЖ и имеет контракт с Криштиану.

Отмечается, что клубы обсуждают обмен с участием Роналду и нападающего Мауро Икарди, так как «Ювентус» намерен усилить позицию форварда этим летом. Однако последнее слово в этой сделке будет именно за Криштиану.

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Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
04 июня в 12:17
Роналду в ПСЖ логично, а зачем Юве Икарди не понимаю, уж лучше Морату оставить.
я есть грут
я есть грут ответ dimagas2 (раскрыть)
04 июня в 12:03
Погба не нужен уве и икарди немного скис ( по игре с сильными соперниками его тупо выключают из игры) а Рон выключить из игры очень сложно , но возможно
dimagas2
dimagas2
04 июня в 10:10
Или на погбуна,варианты есть.
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