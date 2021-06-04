«Ювентус» заинтересован в обмене Роналду на Икарди

ПСЖ начал переговоры о трансфере нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Как сообщается, парижане рассматривают португальца в качестве замены Килиану Мбаппе, который может отправиться в «Реал». Переход Роналду в ПСЖ будет иметь огромное значение с коммерческой точки зрения, а фирма Nike является техническим спонсором ПСЖ и имеет контракт с Криштиану.
Отмечается, что клубы обсуждают обмен с участием Роналду и нападающего Мауро Икарди, так как «Ювентус» намерен усилить позицию форварда этим летом. Однако последнее слово в этой сделке будет именно за Криштиану.