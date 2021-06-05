Италия впервые в истории выиграла 8 матчей подряд, ни разу не пропустив

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05 июня 2021, 00:27

Сборная Италии обыграла Чехию в товарищеском матче с разгромным счетом (4:0).

Эта победа для команды Роберто Манчини стала восьмой подряд. Ко всему прочему, на этом отрезке итальянцы не пропустили ни одного мяча. Это первый подобный случай в истории сборной Италии.

Беспроигрышная серия итальянской национальной команды теперь составляет 27 матчей.

Ранее сборная Италии во главе с Манчини повторила рекорд Липпи — 25 матчей без поражений.