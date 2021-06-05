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Италия впервые в истории выиграла 8 матчей подряд, ни разу не пропустив

05 июня 2021, 00:27
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия4 : 0Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Сборная Италии обыграла Чехию в товарищеском матче с разгромным счетом (4:0).

Эта победа для команды Роберто Манчини стала восьмой подряд. Ко всему прочему, на этом отрезке итальянцы не пропустили ни одного мяча. Это первый подобный случай в истории сборной Италии.

Беспроигрышная серия итальянской национальной команды теперь составляет 27 матчей.

Ранее сборная Италии во главе с Манчини повторила рекорд Липпи — 25 матчей без поражений.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:37
а мы зато с Болгарией не пропустили !
David Young
David Young
05 июня в 18:11
Великолепное достижение. Сборная Италия наглядно показывает и доказывает что является одной из сильнейших сборных мира и Европы на данный момент.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 14:35
Выходит Манчини умеет работать с теми, на кого покажет пальчиком.
Жаль аргентинцев в сборную Италии не пригласить, так бы у него попёрло ещё больше.
Сарказм сарказмом но результат действительно очень неплохой...
juvenale
juvenale
05 июня в 12:06
Италия крепкая команда,без звезд.Ее потолок 1/4 финала
КЭТиК
КЭТиК
05 июня в 04:32
Похоже Италия слишком рано набрала хорошую форму.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июня в 02:44
На Евро обязательно пропустят, а возможно и проиграют. Три года без крупных турниров прошли, ЛН можно не считать. Так что вероятность сильно продлить серию побед, да еще и без голов - это событие маловероятное. Ждем Евро, болеем за наших.
Всем здоровья.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
05 июня в 01:15
Станут!)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 июня в 01:14
Чемпионами не станут
1bear
1bear
05 июня в 00:31
это очень хороший знак в предверие Евро...
...жду от сборной Италии красивой игры и победы !!!
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