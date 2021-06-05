Италия впервые в истории выиграла 8 матчей подряд, ни разу не пропустив

Сборная Италии обыграла Чехию в товарищеском матче с разгромным счетом (4:0).
Эта победа для команды Роберто Манчини стала восьмой подряд. Ко всему прочему, на этом отрезке итальянцы не пропустили ни одного мяча. Это первый подобный случай в истории сборной Италии.
Беспроигрышная серия итальянской национальной команды теперь составляет 27 матчей.
Ранее сборная Италии во главе с Манчини повторила рекорд Липпи — 25 матчей без поражений.
Жаль аргентинцев в сборную Италии не пригласить, так бы у него попёрло ещё больше.
Сарказм сарказмом но результат действительно очень неплохой...
Жаль аргентинцев в сборную Италии не пригласить, так бы у него попёрло ещё больше.
Сарказм сарказмом но результат действительно очень неплохой...
Всем здоровья.
Всем здоровья.
...жду от сборной Италии красивой игры и победы !!!
...жду от сборной Италии красивой игры и победы !!!