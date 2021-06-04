42% болельщиков считают, что Канте должен выиграть «Золотой мяч»

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04 июня 2021, 14:37

Твиттер аккаунт The Spectator Index провёл опрос о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в 2021 году.

В списке были представлены 4 претендента, а в голосовании приняли участие 164 000 человек (на данный момент). Наибольшее количество голосов набрал полузащитник «Челси» (42,5%). На втором месте расположился капитан «Барселоны» (27,2%), а на третьем — из «Баварии» (25,1%). Последнее место в опросе занимает форвард ПСЖ (5,1%).

Канте выиграл Лигу чемпионов с «Челси», а также был признан лучшим игроком финала и обоих матчей полуфинала турнира. Нголо заявлял, что «Золотой мяч» не является для него приоритетом.