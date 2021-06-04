42% болельщиков считают, что Канте должен выиграть «Золотой мяч»

Твиттер аккаунт The Spectator Index провёл опрос о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в 2021 году.
В списке были представлены 4 претендента, а в голосовании приняли участие 164 000 человек (на данный момент). Наибольшее количество голосов набрал полузащитник «Челси» Нголо Канте (42,5%). На втором месте расположился капитан «Барселоны» Лионель Месси (27,2%), а на третьем — Роберт Левандовски из «Баварии» (25,1%). Последнее место в опросе занимает форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (5,1%).
Канте выиграл Лигу чемпионов с «Челси», а также был признан лучшим игроком финала и обоих матчей полуфинала турнира. Нголо заявлял, что «Золотой мяч» не является для него приоритетом.
А вот ,что делает в этом списке гном?
Полный апсурд,его по привычке включили в список претиндентов обожатели и сектанты, больше вариантов нет с чем это связано.
Каким боком месси обошел лучшего бомбардира чемпионатов топ5 и лучшего бомбардира ЛЧ?
А вот ,что делает в этом списке гном?
Полный апсурд,его по привычке включили в список претиндентов обожатели и сектанты, больше вариантов нет с чем это связано.
Каким боком месси обошел лучшего бомбардира чемпионатов топ5 и лучшего бомбардира ЛЧ?
Лева выдал сильный сезон, если бы не травма, не известно куда бы дошла Бавария и сколько бы он забил, травма подкосила Леву, но это не отменят того что он должен быть выше Месси
тот же Мбаппе должен быть выше Лео
Лева выдал сильный сезон, если бы не травма, не известно куда бы дошла Бавария и сколько бы он забил, травма подкосила Леву, но это не отменят того что он должен быть выше Месси
тот же Мбаппе должен быть выше Лео