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42% болельщиков считают, что Канте должен выиграть «Золотой мяч»

04 июня 2021, 14:37

Твиттер аккаунт The Spectator Index провёл опрос о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в 2021 году.

В списке были представлены 4 претендента, а в голосовании приняли участие 164 000 человек (на данный момент). Наибольшее количество голосов набрал полузащитник «Челси» Нголо Канте (42,5%). На втором месте расположился капитан «Барселоны» Лионель Месси (27,2%), а на третьем — Роберт Левандовски из «Баварии» (25,1%). Последнее место в опросе занимает форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (5,1%).

Канте выиграл Лигу чемпионов с «Челси», а также был признан лучшим игроком финала и обоих матчей полуфинала турнира. Нголо заявлял, что «Золотой мяч» не является для него приоритетом.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:32
надоели месси и кристина. канте заслужил
gentlewolf
gentlewolf
05 июня в 02:17
То что я видел от Канте в матчах с Реалом - если он так и в БейБеги играет, то он реально должен взять золотобокого.
Little Caprice
Little Caprice
04 июня в 18:50
"На втором месте расположился капитан «Барселоны» Лионель Месси (27,2%)" - а эти всё не угомонятся....
Санчо Панса
Санчо Панса
04 июня в 18:33
И даже в свой феноменальный и рекордный сезон Левандовски позади Месси? Явно голосовали персофаны аргентинца) В этом сезоне очевидно, что Левандовски один из главных претендентов на Золотой мяч! По Канте нет никаких вопросов.
BarcelonaMD
BarcelonaMD
04 июня в 17:03, ред.
Начнём так ! Канте красавчик НО Левандовски должен получить ЗМ и в 3-ке должен попасть МБАППЕ ! в 2020 года и за КОВИДА небыло Номинация ЗМ ! а эти 2 сезона лучшим был именно ЛЕВА !
Per4ick
Per4ick ответ 3ton (комментарий удален) (раскрыть)
04 июня в 16:55
причем ту фанаты Реала? Месси хуже индивидуально сезон чем Лева это даже статистически факт, но поляк все равно ниже, если Канте не выиграет евро Лева железный обладатель ЗМ и еще за 2020 отдайте
Per4ick
Per4ick ответ Kirill Sersnjov (раскрыть)
04 июня в 16:37
У Месси фан база огромная в основном это дети с этим надо уже давно смириться
ДАША Д
ДАША Д
04 июня в 16:27
Это похоже на правду.
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
04 июня в 16:26
Канте и Лева по делу. Месси что делает в этом списке? У него сезон не лучше, чем у Холланда, Фернандеша и тп..сколько можно за старые заслуги и дикий пиар ставить его так высоко?
bsww
bsww
04 июня в 16:15
Если это правда, что Канте сам говорил, что мяч ему не нужен, ТО МЯЧ надо дать обладателю ВТОРОГО места, а сейчас там Лев
feris1
feris1
04 июня в 15:17, ред.
Считаю что Канте заслужил ЗМ!
А вот ,что делает в этом списке гном?
Полный апсурд,его по привычке включили в список претиндентов обожатели и сектанты, больше вариантов нет с чем это связано.
Каким боком месси обошел лучшего бомбардира чемпионатов топ5 и лучшего бомбардира ЛЧ?
PoliMoli
PoliMoli
04 июня в 15:08
Золото можно мне, а мяч без разницы кому))))))))))
Romeo 777
Romeo 777
04 июня в 15:05
Странно, что Месси не на 1 месте...как по мне ЗМ должны разыграть между собой Канте и Левандовски.
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
04 июня в 15:03
что за бред, кто вообще голосует за месси, что он сделал в этом сезоне в еврокубках?
Лева выдал сильный сезон, если бы не травма, не известно куда бы дошла Бавария и сколько бы он забил, травма подкосила Леву, но это не отменят того что он должен быть выше Месси
тот же Мбаппе должен быть выше Лео
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июня в 14:57
А разве болельщики выбирают?
dimagas2
dimagas2
04 июня в 14:45, ред.
Если у меськи больше чем Левы голосов то эти болельщики идио....!
abramjan
abramjan
04 июня в 14:44
Там купят очередной для меси...очевидно что вопрос покупки зм был одним из условий продления контракта с барселоной
drug01
drug01
04 июня в 14:42
Все ждут этого
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