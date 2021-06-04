Роналду осталось 10 матчей до мирового рекорда по числу игр за сборную

Сборная Португалии встречается с Испанией в товарищеском матче (0:0, перерыв).
Нападающий Португалии Криштиану Роналду проводит 174-й матч за сборную. Для достижения мирового рекорда по числу игр за сборную Криштиану осталось провести 10 матчей.
Рекордсменом по этому показателю является бывший полузащитник сборной Египта Ахмед Хассан, в активе которого 184 игры.
Также впереди Роналду по данному показателю значатся восемь игроков, в числе которых защитник сборной Испании Серхио Рамос (180 матчей), который пропустит Евро-2020.
Ранее сообщалось, что Роналду может установить рекорд по количеству голов, забитых на Евро.
1 Ахмед Хассан (Египет)
2 Бадер аль-Мутава (Кувейт)
3 Ахмед Мубарак (Оман)
4 Серхио Рамос (Испания)
5-6 Мохамед ад-Даайя (Саудовская Аравия)
Клаудио Суарес (Мексика)
7-9 Джанлуиджи Буффон (Италия)
Хоссам Хассан (Египет)
Амер Шафи (Иордания)
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Кроме Рамоса и Буффона, вопрос только один: "Кто это?" =))))
1 Ахмед Хассан (Египет)
2 Бадер аль-Мутава (Кувейт)
3 Ахмед Мубарак (Оман)
4 Серхио Рамос (Испания)
5-6 Мохамед ад-Даайя (Саудовская Аравия)
Клаудио Суарес (Мексика)
7-9 Джанлуиджи Буффон (Италия)
Хоссам Хассан (Египет)
Амер Шафи (Иордания)
----
Кроме Рамоса и Буффона, вопрос только один: "Кто это?" =))))
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