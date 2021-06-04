ГлавнаяНовостиСтатистикаТоварищеские матчи. Сборные 2021

Роналду осталось 10 матчей до мирового рекорда по числу игр за сборную

04 июня 2021, 21:35
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания0 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Сборная Португалии встречается с Испанией в товарищеском матче (0:0, перерыв).

Нападающий Португалии Криштиану Роналду проводит 174-й матч за сборную. Для достижения мирового рекорда по числу игр за сборную Криштиану осталось провести 10 матчей.

Рекордсменом по этому показателю является бывший полузащитник сборной Египта Ахмед Хассан, в активе которого 184 игры.

Также впереди Роналду по данному показателю значатся восемь игроков, в числе которых защитник сборной Испании Серхио Рамос (180 матчей), который пропустит Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Роналду может установить рекорд по количеству голов, забитых на Евро.

Все новости
У «Челси» и «Ман Сити» больше всего представителей на Евро, а «Реал» и ПСЖ прислали столько же футболистов, как и «Спартак»
Сегодня, 14:57Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии6
Рэшфорд забил 100-й гол в карьере
Вчера, 21:59 Комментарии4
Россия не пропустила впервые за 7 матчей
05 июня Комментарии26
Сборная Италии не проигрывает с сентября 2018 года
05 июня Комментарии8
Только Фергюсон выигрывал приз лучшему тренеру АПЛ больше раз, чем Пеп
05 июня Комментарии9
Рубен Диаш повторил достижение 20-летней давности
05 июня Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
05 июня в 10:25
Установит очередной рекорд.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
05 июня в 02:24
Круто,конечно же!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
05 июня в 01:17
Он ещё и сыном сыграет
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
04 июня в 22:36
    sv_1969
    sv_1969
    04 июня в 22:06
    Наверное побьет и скоро
    Feanor1993
    Feanor1993
    04 июня в 22:05
    Вот кто выше Роналду. На данный момент Криштиану на 10 месте.
    1 Ахмед Хассан (Египет)
    2 Бадер аль-Мутава (Кувейт)
    3 Ахмед Мубарак (Оман)
    4 Серхио Рамос (Испания)
    5-6 Мохамед ад-Даайя (Саудовская Аравия)
    Клаудио Суарес (Мексика)
    7-9 Джанлуиджи Буффон (Италия)
    Хоссам Хассан (Египет)
    Амер Шафи (Иордания)
    ----
    Кроме Рамоса и Буффона, вопрос только один: "Кто это?" =))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 июня в 21:51
    Ради рекордов он и в 50лет будет проситься в сборную, выйти на крайние 3-5 минут.
    Главное, войти в историю...
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответ beefs (раскрыть)
    04 июня в 21:43
    Не побьет , но стремиться надо! А что же ещё его может мотивировать ка не рекорды?!
    beefs
    beefs
    04 июня в 21:37
    давай, все рекорды все равно не побьешь...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100