Роналду осталось 10 матчей до мирового рекорда по числу игр за сборную

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04 июня 2021, 21:35

Сборная Португалии встречается с Испанией в товарищеском матче (0:0, перерыв).

Нападающий Португалии проводит 174-й матч за сборную. Для достижения мирового рекорда по числу игр за сборную Криштиану осталось провести 10 матчей.

Рекордсменом по этому показателю является бывший полузащитник сборной Египта Ахмед Хассан, в активе которого 184 игры.

Также впереди Роналду по данному показателю значатся восемь игроков, в числе которых защитник сборной Испании Серхио Рамос (180 матчей), который пропустит Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Роналду может установить рекорд по количеству голов, забитых на Евро.