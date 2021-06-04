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Статистический портал оценил шансы сборной России на победу на Евро-2020

04 июня 2021, 12:44

Статистический портал Stats Perform AI оценил шансы каждой из сборных на победу на Евро-2020.

Модель прогнозирования Евро в Stats Perform оценивает вероятность исхода каждого матча (выигрыш, ничья или поражение), используя коэффициенты ставок и рейтинг команды Stats Perform. Шансы и рейтинг основаны на исторических и недавних выступлениях команд. Модель учитывает силу соперников и сложность пути к финалу, используя вероятности исхода матча с составом групп и посевом в стадии плей-офф. Модель Stats Perform Euros Prediction 40 000 раз имитирует оставшуюся часть турнира. Анализируя результат каждого из этих симуляций, модель возвращает вероятность прогресса для каждой команды на каждом этапе турнира, чтобы создать окончательные прогнозы.

По данным портала, фаворитом на победу на чемпионате Европы является сборная Франции (20,5%). На втором месте расположилась Бельгия (15,7%), а замыкает тройку Испания (11,3%). Сборная России делит 12-е место со сборной Хорватии. Шанс подопечных Станислава Черчесова на победу на Евро-2020 составляет 1%. Наименьший шанс на успех в турнире имеет Северная Македония (0,02%).

Статистический портал оценил шансы сборной России на победу на Евро-2020

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Все комментарии
амурец
амурец
05 июня в 12:34
ну с таким тренером и 12 место хорошо
valt134
valt134
05 июня в 03:25
Нас сильно переоценили. «Почётное « 12-е место. Но это временно. «Постой, Чемпионат, не начинайся...»
Евгений Быстров
Евгений Быстров
05 июня в 02:14
Уж Чехия,Австрия и Уэльс сильнее нашей сборной.
альсато
альсато ответ particular (раскрыть)
04 июня в 19:55
основы научных исследований-предмет замечательный, но не надежный))))
particular
particular
04 июня в 19:51
Портал, скорее всего, не оценил, а из жалости накинул процент...
альсато
альсато
04 июня в 19:45
проценты-не играют в футбол!))))....есть очучение. что Сборная выступит на евро-успешнее за все (постсоветское) время))))
berda2003
berda2003
04 июня в 19:43
вот 14ки: 0 должен быть впереди 1, потому что 38 команда фифа, должна быть в Европе 19.
Viduka
Viduka ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
04 июня в 17:27
У Англии тренера нет:)
Oplot
Oplot
04 июня в 17:26, ред.
Бред какойто..У сборной России должно быть не менее 12.Испанию все таки обыгрывали уже.Да и Бельгию спокойно можем обыграть.Позиционная атака нашей сборной достаточно неудобна почти против всех топовых сборных.У нашей команды всей шансы до полуфинала,а дальше как пойдет.Черчесов знает что делает,наши футболисты очень заряжены!
nikoladolgov
nikoladolgov
04 июня в 16:59
Ну что же 1% это достойнее чем Украина с 0,67%...
Я так думаю что Мутко подсуетиться и процент перервстет в 50%, что же Газпром так просто что ли УЕФУ спонсирует ?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
04 июня в 14:29, ред.
1% - это больше чем 0. Уже хорошо.
RaulitoS
RaulitoS
04 июня в 14:27
Че за бред?! Наши выше Польши, Украины, Турции и Чехии? Я конечно тоже оптимист, но не настолько)
RaulitoS
RaulitoS ответ баск (раскрыть)
04 июня в 14:25
Согласен, это ближе к истине, хотя насчет англичан я бы поспорил.
баск
баск
04 июня в 14:00
Приведённый расклад вероятностей весьма сомнителен, это очень заметно..

Считать можно что угодно и как угодно, однако люди, ставящие на исход свои деньги и принимающие эти ставки (т.е. каперы и букмекеры) в совокупности всегда точнее в прогнозах.
И это естественно- одно дело просто что-то там посчитать, и совсем другое- рисковать карманом.

Вот как это выглядит сейчас на биржевой ставочной площадке Бетфайр :
(в вероятностях)

Франция 16,48
Англия 15,39
Бельгия 12,05
Испания 10,10
Германия 9,70
Португалия 8,83
Италия 8,20
Нидерланды 6,27
Дания 3,21
Хорватия 2,13
Турция 1,49
Швейцария 1,09
Польша 0,95
Швеция 0,80
Украина 0,67
Чехия 0,53
Австрия 0,47
Россия 0,40
Уэльс 0,39
Шотландия 0,34
Македония 0,14
Финляндия 0,13
Венгрия 0,13
Словакия 0,11

Т.е. с точки зрения денег картина совсем другая..
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
04 июня в 13:56
Англия повыше должна быть
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июня в 13:49
Проценты на табло не повесишь. Футбол игра и она иногда преподносит неожиданные сюрпризы. Чемпионство Дании и Греции - тому подтверждение. Многое будет зависеть кто на кого попадет в матчах на вылет. Сюрпризы будут , без них никак не обойдется. Не всегда прогнозы совпадают с реальностью.
Ждем Евро, не долго ждать осталось.
Болеем за наших , симпатизируем другим.
Всем здоровья.
Шуnя771
Шуnя771
04 июня в 13:45
Походу Феликс предсказателю данного списка, достался от бухгалтера которого "посадили" за большую растрату казенных денег...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 июня в 13:29
Статистика с аналитикой само собой, но на поле всё решает настрой, правильный выбор состава и тактики и немного удачи. Наши два из трёх матчей проведут дома. Так что шансы занять одно из двух первых мест есть, хотя Дания составит конкуренцию. Но и с третьего места есть возможность выйти, если серьёзно подойти ко всем матчам.
Насчёт шанса в 1 % на победу согласен. Удивляет только низкие цифры Хорватии и особенно Польши...
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
04 июня в 13:26
Очень сомнительный список. Украина сейчас сильнее нашей сборной и это факт. Англия даже при всей моей не любви к ней сейчас выправила ситуацию со сменой поколений и должны быть выше Дании и Голландии точно, даже при том что Голландия молодцы начинают возвращать симпатичную команду не только по именам, но и по игре. Испания третьи...ну не знаю...как собственно и Италия которой ничем сейчас не сильнее той же сборной Англии.
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
04 июня в 13:20
У поляков с украиной похоже тоже))Хотя они сильнее нас!
ДСА
ДСА
04 июня в 13:19
Шансы получше, чем у многих.
swed27
swed27
04 июня в 13:14
Показатель вероятности сильно завышен
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 июня в 12:59
Неужели с Хорватией все так плохо?
sihafazatron
sihafazatron
04 июня в 12:58
Этот процент лишь толко потому что у России будут домашние игры, а без них были бы рядом с Македонией)
Beekeeper
Beekeeper
04 июня в 12:57
да без портала и так понятно что шансов нет. Однако дали целый %, я бы дал 0,1%
dzvinka
dzvinka
04 июня в 12:57
за что накинули 0,9% лишних, не понятно...
CSKA2012
CSKA2012
04 июня в 12:51
Мда, в нашу сборную "верят") будет чудо если мы финов не пропустим на 3-е место и свезет с показателями.
Сварожич
Сварожич
04 июня в 12:45
Целый процент.... круто, однако....думал будет через запятую
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