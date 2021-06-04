Статистический портал оценил шансы сборной России на победу на Евро-2020

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04 июня 2021, 12:44

Статистический портал Stats Perform AI оценил шансы каждой из сборных на победу на Евро-2020.

Модель прогнозирования Евро в Stats Perform оценивает вероятность исхода каждого матча (выигрыш, ничья или поражение), используя коэффициенты ставок и рейтинг команды Stats Perform. Шансы и рейтинг основаны на исторических и недавних выступлениях команд. Модель учитывает силу соперников и сложность пути к финалу, используя вероятности исхода матча с составом групп и посевом в стадии плей-офф. Модель Stats Perform Euros Prediction 40 000 раз имитирует оставшуюся часть турнира. Анализируя результат каждого из этих симуляций, модель возвращает вероятность прогресса для каждой команды на каждом этапе турнира, чтобы создать окончательные прогнозы.

По данным портала, фаворитом на победу на чемпионате Европы является сборная Франции (20,5%). На втором месте расположилась Бельгия (15,7%), а замыкает тройку Испания (11,3%). Сборная России делит 12-е место со сборной Хорватии. Шанс подопечных на победу на Евро-2020 составляет 1%. Наименьший шанс на успех в турнире имеет Северная Македония (0,02%).