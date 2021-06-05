Сборная Италии не проигрывает с сентября 2018 года

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05 июня 2021, 16:33

Сборная Италии находится в отличной форме перед началом Евро-2020.

Последний раз итальянцы проигрывали в сентябре 2018 года (0:1 против Португалии в Лиге Наций). После этого момента подопечные не проигрывают 27 матчей (22 победы и 5 ничьих). Кроме того, сборная Италии не пропускает голы с октября 2020 года (8 матчей).