Сборная Италии не проигрывает с сентября 2018 года

Сборная Италии находится в отличной форме перед началом Евро-2020.
Последний раз итальянцы проигрывали в сентябре 2018 года (0:1 против Португалии в Лиге Наций). После этого момента подопечные Роберто Манчини не проигрывают 27 матчей (22 победы и 5 ничьих). Кроме того, сборная Италии не пропускает голы с октября 2020 года (8 матчей).
В четверть финале посмотрим на них, как они будут выкручиваться в игре за попадание в полуфинал со сборной России по хоккею !!!)))
В четверть финале посмотрим на них, как они будут выкручиваться в игре за попадание в полуфинал со сборной России по хоккею !!!)))