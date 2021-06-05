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Сборная Италии не проигрывает с сентября 2018 года

05 июня 2021, 16:33

Сборная Италии находится в отличной форме перед началом Евро-2020.

Последний раз итальянцы проигрывали в сентябре 2018 года (0:1 против Португалии в Лиге Наций). После этого момента подопечные Роберто Манчини не проигрывают 27 матчей (22 победы и 5 ничьих). Кроме того, сборная Италии не пропускает голы с октября 2020 года (8 матчей).

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Все комментарии
juvenale
juvenale
05 июня в 17:35
ну на самом деле и топ соперников особо не было
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 июня в 17:19
Насколько хорошо Манчини отыгрывал роль манекена в "Зените", настолько он хорошо отыгрывает и тренера в сборной Италии.
swed27
swed27
05 июня в 17:13
На Евро проиграет в плей-офф
drug01
drug01
05 июня в 17:08
Отлично так продолжать
sv_1969
sv_1969
05 июня в 17:03
Италия один из фаворитов
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 17:01
Манчини поднял уровень сборной.
Ironigor
Ironigor
05 июня в 16:46
Это всё конечно хорошая статистика и не более !!!
В четверть финале посмотрим на них, как они будут выкручиваться в игре за попадание в полуфинал со сборной России по хоккею !!!)))
Gahi
Gahi
05 июня в 16:36, ред.
Отличный результат, который с полным основанием даёт право думать о том, что Италия имеет хороший шанс выиграть чемпионат.
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