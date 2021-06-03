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Для Де Брюйне изготовят защитную маску. Он вряд ли сыграет против России

сегодня, 21:03
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне, скорее всего, не сможет сыграть в матче Евро-2020 против России.

Де Брюйне вряд ли будет готов к первому матчу, поэтому тот, кто заменит его, должен будет показать, что он готов.

Мы приняли решение насчет защитной маски. Ее сделает один из специалистов, который делал маску для Яна Вертонгена. Мы были очень довольны ею.

Я бы сказал, что до следующей недели мы не будем точно знать, что будет с Кевином. Позвольте ему расслабиться.

Он может быть доступен для Евро, но мы не знаем когда именно. Сейчас еще слишком рано давать ответ, мы должны сначала получить зеленый свет от медиков.

Напомним, что Де Брюйне получил травму костей лица в финальном матче Лиги чемпионов против «Челси» (0:1).

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:32
Рюдигер- агент кремля!)
протон1
протон1
сегодня в 21:31
бельгия и без него растопчет сборную россии., там второй состав может обыграть россию
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 21:30
Без разницы, будет разгром 3:0 или 5:0 !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:14
Хотелось бы посмотреть на Де...)
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