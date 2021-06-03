Для Де Брюйне изготовят защитную маску. Он вряд ли сыграет против России

Главный тренер сборной Бельгии сообщил, что полузащитник «Манчестер Сити» , скорее всего, не сможет сыграть в матче Евро-2020 против России.

Де Брюйне вряд ли будет готов к первому матчу, поэтому тот, кто заменит его, должен будет показать, что он готов.

Мы приняли решение насчет защитной маски. Ее сделает один из специалистов, который делал маску для Яна Вертонгена. Мы были очень довольны ею.

Я бы сказал, что до следующей недели мы не будем точно знать, что будет с Кевином. Позвольте ему расслабиться.

Он может быть доступен для Евро, но мы не знаем когда именно. Сейчас еще слишком рано давать ответ, мы должны сначала получить зеленый свет от медиков.