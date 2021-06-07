Нападение попугая на сборную Бразилии, завтрак в постель от Карпина и свадьба Понсе. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски исполнил красивый трюк на тренировке сборной Польши.
Публикация от Оля Ракицкая (@olya_rakitska)
Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)
Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе женился!
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов нашел себе нового друга в отпуске.
Стиляга дня:
Хавбек «Краснодара» Реми Кабелла.
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум отлично проводит время.
Милота дня:
Хавбек ЦСКА Хордур Магнуссон с дочкой.
Легенда «Зенита» Александр Кержаков — хороший рыбак!
Девушки дня:
Наталья, жена хавбека «Гремио» Дугласа Косты.
Ксения, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова.
Форвард «Галатасарая» Радамель Фалькао поддерживает форму с помощью своей жены.
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос узнал пол будущего ребенка.
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в отпуске отправился в Италию, а его брат — в расположение сборной. Теоретически Антон может незаметно тренироваться около месяца в «Аталанте».
Вот так голкипера «Челси» Эдуара Менди встречали в сборной Сенегала.
Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, Édouard Mendy a été accueilli en héros par ses coéquipiers de la sélection. 👏🇸🇳— Foot Mercato (@footmercato) June 4, 2021
🎥 @13footballC pic.twitter.com/LND6PZJq1E
Попугай ворвался на тренировку сборной Бразилии.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике извиняется за этот пост перед теми читателями «Соккер.ру», кто еще не завтракал.
Как вам такой финт?
Легенда «Челси» Джон Терри выбрался на природу со своей женой.
Бывший игрок «Арсенала» Лукас Подольски решил покататься на лошадях.
Давайте представим известных футболистов в женских образах. Свайпите вправо, там несколько фото.
Баскетбол явно не для Неймара и Мбаппе.
Интересно, увидим ли мы такой финт от Килиана в реальном матче?
Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)
Хавбек «Ювентуса» Артур уникально сыграл в бильярд.
Публикация от Visubal (@visubal)
Хотели бы сыграть в такую игру?
Приносите завтрак в постель своим вторым половинкам. Берите пример с рулевого «Ростова» Валерия Карпина.
Футбол — великая игра!
А женский футбол — игра опасная!
мну другое интересно, когда прекратят делать ошибки в постах, ведь всем и так понятно, что Джонни не мог поехать на отдых со своей женой, минимум с женой брата)))) ахахаха но модератору стоит уточнить кто в этот раз
мну другое интересно, когда прекратят делать ошибки в постах, ведь всем и так понятно, что Джонни не мог поехать на отдых со своей женой, минимум с женой брата)))) ахахаха но модератору стоит уточнить кто в этот раз