Нападение попугая на сборную Бразилии, завтрак в постель от Карпина и свадьба Понсе. Лучшее из Сети

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Форвард «Баварии» исполнил красивый трюк на тренировке сборной Польши.

Публикация от Оля Ракицкая (@olya_rakitska)

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Нападающий «Спартака» женился!

Форвард «Локомотива» нашел себе нового друга в отпуске.

Стиляга дня:

Хавбек «Краснодара» Реми Кабелла.

Бывший полузащитник ЦСКА отлично проводит время.

Милота дня:

Хавбек ЦСКА с дочкой.

Легенда «Зенита» — хороший рыбак!

Девушки дня:

Наталья, жена хавбека «Гремио» Дугласа Косты.

Ксения, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова.

Форвард «Галатасарая» поддерживает форму с помощью своей жены.

Защитник «Зенита» узнал пол будущего ребенка.

Полузащитник «Локомотива» в отпуске отправился в Италию, а его брат — в расположение сборной. Теоретически Антон может незаметно тренироваться около месяца в «Аталанте».

Вот так голкипера «Челси» встречали в сборной Сенегала.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, Édouard Mendy a été accueilli en héros par ses coéquipiers de la sélection. 👏🇸🇳



🎥 @13footballC pic.twitter.com/LND6PZJq1E — Foot Mercato (@footmercato) June 4, 2021

Попугай ворвался на тренировку сборной Бразилии.

Защитник «Барселоны» извиняется за этот пост перед теми читателями «Соккер.ру», кто еще не завтракал.

Как вам такой финт?

Легенда «Челси» выбрался на природу со своей женой.

Бывший игрок «Арсенала» решил покататься на лошадях.

Давайте представим известных футболистов в женских образах. Свайпите вправо, там несколько фото.

Баскетбол явно не для Неймара и Мбаппе.

Интересно, увидим ли мы такой финт от Килиана в реальном матче?

Публикация от Bestoffootball (@bestoffootball)

Хавбек «Ювентуса» Артур уникально сыграл в бильярд.

Публикация от Visubal (@visubal)

Хотели бы сыграть в такую игру?

Приносите завтрак в постель своим вторым половинкам. Берите пример с рулевого «Ростова» .

Футбол — великая игра!

А женский футбол — игра опасная!