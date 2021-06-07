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Нападение попугая на сборную Бразилии, завтрак в постель от Карпина и свадьба Понсе. Лучшее из Сети

сегодня, 10:00
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Неймар
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dzvinka
dzvinka ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 11:52
там обе фокти будут идентичны, не было смысла.

мну другое интересно, когда прекратят делать ошибки в постах, ведь всем и так понятно, что Джонни не мог поехать на отдых со своей женой, минимум с женой брата)))) ахахаха но модератору стоит уточнить кто в этот раз
dimagas2
dimagas2
сегодня в 11:14
Покажите мне неймаруна бабу!Хотя он и так не далеко убег)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:38
Поднос у Карпина, размером с Казахстан!
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