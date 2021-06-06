Защитник «Краснодара» Рамирес прочитал стихотворение на русском языке

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес, недавно получивший российское гражданство, прочитал отрывок из стихотворения Сабира Абдулла «Выучи русский язык». Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка.
«Я уже давно учу ваш язык, и он очень сложный. Но он очень красиво звучит. На нем говорили великие писатели и учёные. Цените русский язык. Гордитесь им! С днём русского языка, друзья! Я рад быть гражданином России», — подписал публикацию в твиттере Рамирес.
Кристиан Рамирес празднует день русского языка 🙌 Присоединяйтесь 😉— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) June 6, 2021
🗣 «Русское слово живёт на страницах
Мир окрыляющих пушкинских книг.
Русское слово — свободы зарница,
Выучи, выучи русский язык!»#КакойСегодняДень #ДеньРусскогоЯзыка #Рамирес pic.twitter.com/T3UA5V4cRk
Человек не только приехал зарабатывать . Он пытается понять нашу культуру, изучить язык, понять русскую душу.
Это внушает уважение. Всем бы легам такое отношение к делу...
Человек не только приехал зарабатывать . Он пытается понять нашу культуру, изучить язык, понять русскую душу.
Это внушает уважение. Всем бы легам такое отношение к делу...