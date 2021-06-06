Защитник «Краснодара» Рамирес прочитал стихотворение на русском языке

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вчера, 16:11

Защитник «Краснодара» , недавно получивший российское гражданство, прочитал отрывок из стихотворения Сабира Абдулла «Выучи русский язык». Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка.

«Я уже давно учу ваш язык, и он очень сложный. Но он очень красиво звучит. На нем говорили великие писатели и учёные. Цените русский язык. Гордитесь им! С днём русского языка, друзья! Я рад быть гражданином России», — подписал публикацию в твиттере Рамирес.