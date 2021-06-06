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Защитник «Краснодара» Рамирес прочитал стихотворение на русском языке

вчера, 16:11

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес, недавно получивший российское гражданство, прочитал отрывок из стихотворения Сабира Абдулла «Выучи русский язык». Сегодня, 6 июня, отмечается День русского языка.

«Я уже давно учу ваш язык, и он очень сложный. Но он очень красиво звучит. На нем говорили великие писатели и учёные. Цените русский язык. Гордитесь им! С днём русского языка, друзья! Я рад быть гражданином России», — подписал публикацию в твиттере Рамирес.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 20:55
Умница,Кристиан!!!А то некоторые футболисты и тренеры,прожив здесь несколько лет,так и не удосуживаются хоть немного изучить русский.
ДСА
ДСА
вчера в 18:17
Хоть кто-то не плюет в колодец из которого кормится.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:50
Молодец парень)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:23
А Пушкина слабо?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:53
Очень красивый поступок.
Человек не только приехал зарабатывать . Он пытается понять нашу культуру, изучить язык, понять русскую душу.
Это внушает уважение. Всем бы легам такое отношение к делу...
Mangur
Mangur
вчера в 16:25
Сильно. Большинство монголов знают русски язык лучше русских. Пообщайтесь с навальнятами с этим будущим России и вы поймёте меня.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:18
Ничего необычного мы же читаем и поём на других языках.
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