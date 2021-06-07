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Кот Губерниева будет давать прогнозы на матчи сборной России на Евро-2020

сегодня, 15:50

Кот комментатора и ведущего Дмитрия Губерниева будет предсказывать результаты матчей с участием сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

«Кота зовут Рыжик или Буська. Сколько ему лет, никто не знает, примерно 8-10. Мы его подобрали на улице пять лет назад. Известен тем, что ведет свой инстаграм и очень громко как трактор урчит. Ни один кот в мире так, как наш кот, не урчит. Любит спать, есть и урчать. Весь в меня», — сказал Губерниев.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось о другом коте-прогнозисте на Евро-2020.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 18:56
пусть котяра прогнозирует биатлон в футбол не лезьте если там ничего не шпрехаете
Antikony
Antikony
сегодня в 18:32
Если кот похож на хозяина, то и кот не умный.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:07
Нассал уже тебе в тапки, Дима? Даже не знает, как точно зовут его кота)
112910415
112910415
сегодня в 18:00
кот готовится полностью заменить хозяина в эфирном пространстве ... и это благо !
Legend 6
Legend 6 ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 17:30
Ты хотел сказать "Такое же мурло?")))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:30
А еще кот оглох после Кубка мира по биатлону.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:05
Подзаработал котяра на Вискас.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:54
Кот наверное такой же губастый
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:50
Какой сам губерниев такой и кот его.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:31
А как же эрмитажный кошак? Вроде ведь он прогнозить собирался. Да и 2 из трёх матчей пройдут в Питере, так что местному жителю как раз с руки было бы дать прогноз.
Впрочем, так тоже неплохо. Можно провести конкурс прогнозов среди животных.
Для пущей важности подсунуть им миски не только с результатами, а и с тоталами.
Вот и увидим, кто на что горазд ;)
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:30
На фото кот и два его туалета
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:19
Кот то хороший!Что не скажешь про хозяина)
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:18
Это не деградация!Это констатация))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:17
как же деградируют люди...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:17
Мож кот предскажет норм!А то предсказатели со срач тв те ещё ****)))
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 16:14, ред.
Судя по тому, что кота зовут то ли Рыжик, то ли Буська, то и предсказатель он тот ещё)
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 16:09
клоун
1bear
1bear
сегодня в 16:01
"весь в меня",-такое же 62о...
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 16:00
!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:58, ред.
Губерниев решил выиграть конкурс на Soccer и поэтому обкатывает кота в обстановке, максимально приближенной к боевой.
beefs
beefs
сегодня в 15:52
ну значит напророчит беду...
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