Кот Губерниева будет давать прогнозы на матчи сборной России на Евро-2020

Кот комментатора и ведущего Дмитрия Губерниева будет предсказывать результаты матчей с участием сборной России на предстоящем чемпионате Европы.
«Кота зовут Рыжик или Буська. Сколько ему лет, никто не знает, примерно 8-10. Мы его подобрали на улице пять лет назад. Известен тем, что ведет свой инстаграм и очень громко как трактор урчит. Ни один кот в мире так, как наш кот, не урчит. Любит спать, есть и урчать. Весь в меня», — сказал Губерниев.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.
Ранее сообщалось о другом коте-прогнозисте на Евро-2020.
Впрочем, так тоже неплохо. Можно провести конкурс прогнозов среди животных.
Для пущей важности подсунуть им миски не только с результатами, а и с тоталами.
Вот и увидим, кто на что горазд ;)
Впрочем, так тоже неплохо. Можно провести конкурс прогнозов среди животных.
Для пущей важности подсунуть им миски не только с результатами, а и с тоталами.
Вот и увидим, кто на что горазд ;)