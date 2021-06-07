Кот Губерниева будет давать прогнозы на матчи сборной России на Евро-2020

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сегодня, 15:50

Кот комментатора и ведущего Дмитрия Губерниева будет предсказывать результаты матчей с участием сборной России на предстоящем чемпионате Европы.

«Кота зовут Рыжик или Буська. Сколько ему лет, никто не знает, примерно 8-10. Мы его подобрали на улице пять лет назад. Известен тем, что ведет свой инстаграм и очень громко как трактор урчит. Ни один кот в мире так, как наш кот, не урчит. Любит спать, есть и урчать. Весь в меня», — сказал Губерниев.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось о другом коте-прогнозисте на Евро-2020.