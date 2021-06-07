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Мбаппе стал первым игроком, который вышел на связь с человеком на орбите

вчера, 17:44

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе официально стал первым футболистом, который вышел на прямую связь с человеком на орбите.

Форвард сборной Франции поговорил с французским космонавтом Тома Песке, который находился в лаборатории Европейского космического агентства «Коламбус» на борту Международной космической станции. За время, что длится футбольный матч, МКС успевает сделать полный виток вокруг Земли. На разговор с Мбаппе у 43-летнего Песке было всего 20 минут. Космонавт и футболист побеседовали о том, кто чем будет заниматься летом, и о том, как сложно в космосе играть в футбол.

Песке: Я пробовал играть в футбол здесь с коллегами, но делать это в невесомости совсем не круто. Это игра, в которую надо играть на земле. Даже набивать в невесомости совершенно бессмысленно, потому что мяч летит вверх, но не опускается. То же с ударами и всем остальным. Так что я сомневаюсь, что вам будет здесь весело.

Мбаппе: В жизни есть много всего помимо футбола. Но это был бы потрясающий, совершенно невероятный опыт!

Песке: Мы очень стараемся играть по выходным с коллегами, даже ставим ворота, но на самом деле это не работает. За исключением ударов через себя! Но это единственное, чем футбол в космосе лучше обычного.

Мбаппе: Так что, ты там на шесть месяцев?

Песке: Совершенно верно. Представь, это как чемпионат мира. Ты не играешь матчи шесть-семь лет, а потом — оп! Наступает чемпионат мира. Такова наша жизнь. Мы усердно готовимся и физически, и психологически. Но в конце концов все сводится к практике. Мы находимся в открытом космосе полгода, потом еще шесть месяцев уходит на восстановление. Так что ты можешь отправиться на две-три, если повезет — на четыре миссии. Все остальное время занимает подготовка. Ты действительно очень много работаешь, но это труд, который остается за кулисами.

Мбаппе: Да, за кулисами, очень хорошо понимаю. Но это ведь не важно, если ты относишься к своему занятию со всей страстью. Можно и побыть в тени, если делаешь то, что любишь. И твоя улыбка говорит об отношении к работе ярче любых слов.

Мбаппе стал первым игроком, который вышел на связь с человеком на орбите

Ранее «Соккер.ру» в своей статье искал связи между футболом и космосом. В материале были представлены болельщики-космонавты, названия футбольных клубов и стадионов, а также восклицания, которые связанные с космосом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:27
всепобеждающий пиар ... он вышел на орбиту
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 02:33
Неправда. Эту хрень продают давно уже. И футболисты ее уже пробовали.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:36
Мбаппе выглядит старше космонавта.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:13
А они там в космосе тоже на колено встают ????
Feanor1993
Feanor1993 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 18:00
Ну ладно, всё ж Килиан реально космос сейчас. Хотя, к сожалению, многие спортсмены из Франции тоже участвуют в БЛМ и/или вставании на колено, даже такая достойная личность, как пилот Формулы-1 Пьер Гасли :(
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 18:00
Межгалактический Мбаппе :))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 17:57
Салан каларги, из индерги балды. Сенсация, блин.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:56
Мбаппе, неужели это был Месси ?!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:48
Чёрные сейчас везде первые!
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