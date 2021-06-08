«Тоттенхэм» назвал условия продажи Кейна

Руководство «Тоттенхэма» намерено выручить с продажи форварда команды Харри Кейна 150 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Sun.
Клуб хочет получить эти средства наличными, «шпоры» не собираются снижать цену за счет включения в сделку других футболистов.
Ранее сообщалось, что «Ман Сити» не готов платить за Кейна больше чем 100 млн фунтов стерлингов.
Как бы там не было, всё равно в нынешней мировой экономической обстановке это огромные деньги 💰!
Я не думаю что за такие деньги кто-то его купит, независимо от его значимости как классного футболиста и мастера по забиванию мячей! Всё же проблемы с деньгами возьмёт верх. А клуб как ПСЖ не будут тратить на Кейна своих денег, потому что у них с игроками нападения всё укомплектовано. В общем будем делать посмотреть, что из этого получится! Всем Добра, а Кейну Удачи!
Как бы там не было, всё равно в нынешней мировой экономической обстановке это огромные деньги 💰!
Я не думаю что за такие деньги кто-то его купит, независимо от его значимости как классного футболиста и мастера по забиванию мячей! Всё же проблемы с деньгами возьмёт верх. А клуб как ПСЖ не будут тратить на Кейна своих денег, потому что у них с игроками нападения всё укомплектовано. В общем будем делать посмотреть, что из этого получится! Всем Добра, а Кейну Удачи!