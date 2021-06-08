«Тоттенхэм» назвал условия продажи Кейна

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сегодня, 11:55

Руководство «Тоттенхэма» намерено выручить с продажи форварда команды 150 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Sun.

Клуб хочет получить эти средства наличными, «шпоры» не собираются снижать цену за счет включения в сделку других футболистов.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» не готов платить за Кейна больше чем 100 млн фунтов стерлингов.