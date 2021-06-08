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«Тоттенхэм» назвал условия продажи Кейна

сегодня, 11:55

Руководство «Тоттенхэма» намерено выручить с продажи форварда команды Харри Кейна 150 миллионов фунтов стерлингов, пишет The Sun.

Клуб хочет получить эти средства наличными, «шпоры» не собираются снижать цену за счет включения в сделку других футболистов.

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» не готов платить за Кейна больше чем 100 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 15:39
Я и говорю разрекламированный. Не смотри рекламу
112910415
112910415
сегодня в 14:53
с этой цифры только начнётся торг !
galem72
galem72
сегодня в 13:59
Сейчас автор этой ерунды подготовит контракт и будет продавать Кейна потенциальному покупателю. Ну как можно верить убогому Сану?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:35
Скорее наоборот, Мбаппе и Холланд более разрекламированные
Кейн уже много сезонов показывает свою состоятельность в самой сильной лиге мира, в отличие от тех же холланда и Мбаппе
Hoyar
Hoyar
сегодня в 12:40, ред.
Слишком много для такого возраста игрока, 120 максимум с учётом пандемии, не фунтов конечно.
marut
marut
сегодня в 12:34
Да уж ..цена конечно не маленькая...
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:33, ред.
Игрок хороший,но отпускать его в команду из АПЛ Леви ой как не хочет,вот и начались эти спекуляции в СМИ.А за бугром может он никому наф надо)))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:31, ред.
150 миллион фунтов, это вам даже не долларов!
Как бы там не было, всё равно в нынешней мировой экономической обстановке это огромные деньги 💰!
Я не думаю что за такие деньги кто-то его купит, независимо от его значимости как классного футболиста и мастера по забиванию мячей! Всё же проблемы с деньгами возьмёт верх. А клуб как ПСЖ не будут тратить на Кейна своих денег, потому что у них с игроками нападения всё укомплектовано. В общем будем делать посмотреть, что из этого получится! Всем Добра, а Кейну Удачи!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:21
Кейн хочет уйти, Леви будет вынужден его отпустить. Он должен понимать что 150 миллионов за Харри не отдадут.
shlifen
shlifen
сегодня в 12:16, ред.
ДО корона-кризиса эта сумма была конечно огромной, но всё таки подъёмной. Все бы "жаловались и бухтели" но 2-3 покупателя бы нашлось.
Сейчас же ситуация другая. Да речь идёт об одновременно лучшем бомбардире и лучшем ассистенте сезона в АПЛ, плюс к тому свой уровень Кейн держит уже много лет, ОДНАКО, 150 лимонов фунтов (тоесть 170-180 лимонов евро) в сегодняшней обстановке врядли кто-то заплатит... Возможно Леви стоило рассматривать вариант со 100-120 лимонами + бонусы, ну либо же сделки с "обменом + доплатой". Но при текущих требованиях, покупка кем-то Кейна кажется нереальной (просто потому что ему уже НЕ 20-22 и десяток лет карьеры впереди)

P. S. Не нам конечно учить Леви торговаться, но надеюсь босс Тоттенхема понимает что как-только он продаст Кейна за космическую сумму (без торга, заметьте), ему самому точно также начнут называть космические суммы (и тоже без торга кстати) за игроков на замену его звезде... Именно так трансферный рынок и пришёл туда, где за бразильца с одним ярким сезоном на родине уже просят по 30-40 лимонов....
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:15
С такими условиями больше шансов остаться в Тоттенхэме и завоёвывать «новые» трофеи для Леви...
allemz
allemz ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 12:07
Ну канеш, это же не Брейтуэйт или Гризманн.
Из сезона в сезон он стабилен, являясь лучшим бомбардиром АПЛ, дополнительно став лучшим ассистентом, напомню, он всего лишь форвард.
Так что да, разрекламированный, определенно
Legend 6
Legend 6
сегодня в 12:00
Такой же разрекламированный как и Мбаппе, Холланд.
Не стоит он столько денег.
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