Рубенс: «В этом сезоне „Динамо“ может побороться за чемпионство»

сегодня, 09:20
Бразильский полузащитник московского «Динамо» Рубенс оценил перспективы команды в нынешнем сезоне:

В команде новый тренер, поэтому нужно привыкнуть ко всему, в том числе к стилю игры. И бывает, что адаптация проходит быстро, а иногда все затягивается. Но уже сейчас могу сказать, что Карпин — отличный специалист. И если команда будет делать все, что он скажет, то мы добьемся результата. Думаю, в этом сезоне «Динамо» может побороться за чемпионство. Но для этого нам нужно улучшить качество игры.

На данный момент «Динамо» занимает девятое место, набрав 5 очков в четырех играх. В пятом туре команда Валерия Карпина сыграет против ЦСКА.

Брулин
Брулин
сегодня в 10:53
Динамовцы подозрительно часто повторяют все, что Карпин - отличный специалист
112910415
112910415
сегодня в 10:09
Полузащитнику виднее
shlomo
shlomo
сегодня в 10:05
Может он имел в виду другое Динамо? У тех шансов побольше...:))))

Валера тренирует 16-й год и ни одного титула. С какого перепуга он будет бороться за чемпионство? Хотя и с 7 места можно бороться, Валера будет по привычке подсчитывать,... 11 игр это 33 очка.
Карпише нужно поменять свой ростовский подход к игре, если там при качестве ростовского состава, подобная игра была оправдана, но в Динамо бей/беги/борись ни к чему хорошему не приведут. Максимум 6-7 место, так титулы не выигрываются.
xzhedrh483zs
xzhedrh483zs
сегодня в 10:02
С таким тренером Динамо будет бороться только за выживание.
Храневец
Храневец
сегодня в 09:49
Больше не наливать !
lotsman
lotsman
сегодня в 09:43
В этом сезоне? А в прошлых сезонах Динамо не боролся? За чемпионство могут бороться все. Для того он и чемпионат, чтобы бороться. Борются все, побеждает один.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:25
Пока что то Динамо не радует фанатов !!!
