Рубенс: «В этом сезоне „Динамо“ может побороться за чемпионство»

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Рубенс оценил перспективы команды в нынешнем сезоне:
В команде новый тренер, поэтому нужно привыкнуть ко всему, в том числе к стилю игры. И бывает, что адаптация проходит быстро, а иногда все затягивается. Но уже сейчас могу сказать, что Карпин — отличный специалист. И если команда будет делать все, что он скажет, то мы добьемся результата. Думаю, в этом сезоне «Динамо» может побороться за чемпионство. Но для этого нам нужно улучшить качество игры.
На данный момент «Динамо» занимает девятое место, набрав 5 очков в четырех играх. В пятом туре команда Валерия Карпина сыграет против ЦСКА.
Валера тренирует 16-й год и ни одного титула. С какого перепуга он будет бороться за чемпионство? Хотя и с 7 места можно бороться, Валера будет по привычке подсчитывать,... 11 игр это 33 очка.
Карпише нужно поменять свой ростовский подход к игре, если там при качестве ростовского состава, подобная игра была оправдана, но в Динамо бей/беги/борись ни к чему хорошему не приведут. Максимум 6-7 место, так титулы не выигрываются.
