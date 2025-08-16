Рубенс: «В этом сезоне „Динамо“ может побороться за чемпионство»

Бразильский полузащитник московского «Динамо» оценил перспективы команды в нынешнем сезоне:

В команде новый тренер, поэтому нужно привыкнуть ко всему, в том числе к стилю игры. И бывает, что адаптация проходит быстро, а иногда все затягивается. Но уже сейчас могу сказать, что Карпин — отличный специалист. И если команда будет делать все, что он скажет, то мы добьемся результата. Думаю, в этом сезоне «Динамо» может побороться за чемпионство. Но для этого нам нужно улучшить качество игры.