Моуриньо: «Думаю, Хендерсон готов стать первым номером „Манчестер Юнайтед“»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о голкипере МЮ и сборной Англии .

Я думаю, что они (Прим. — вратари сборной Англии Хендерсон, Джордан Пикфорд и Сэм Джонстон) хорошие вратари. Не считаю их феноменальными голкиперами или, в случае с Дином Хендерсоном, пока не феноменальным. Говоря «пока не», я подразумеваю, что он станет им.

Я познакомился с ним в «Юнайтед», когда он был ещё ребёнком. И я помню, как он просил меня отдать его в аренду. Он говорил, что, когда вернётся, станет первым номером в команде.