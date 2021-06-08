Моуриньо: «Думаю, Хендерсон готов стать первым номером „Манчестер Юнайтед“»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился мнением о голкипере МЮ и сборной Англии Дине Хендерсоне.
Я думаю, что они (Прим. — вратари сборной Англии Хендерсон, Джордан Пикфорд и Сэм Джонстон) хорошие вратари. Не считаю их феноменальными голкиперами или, в случае с Дином Хендерсоном, пока не феноменальным. Говоря «пока не», я подразумеваю, что он станет им.
Я познакомился с ним в «Юнайтед», когда он был ещё ребёнком. И я помню, как он просил меня отдать его в аренду. Он говорил, что, когда вернётся, станет первым номером в команде.
Он говорил мне об этом, будучи четвёртым вратарём МЮ. Этот парень обладает невероятной уверенностью в себе, и я думаю, он готов [стать первым номером МЮ].
Ранее Моуриньо предположил, что сборная Италии выйдет в полуфинал Евро-2020.