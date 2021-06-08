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Моуриньо: «Думаю, Хендерсон готов стать первым номером „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 08:00

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился мнением о голкипере МЮ и сборной Англии Дине Хендерсоне.

Я думаю, что они (Прим. — вратари сборной Англии Хендерсон, Джордан Пикфорд и Сэм Джонстон) хорошие вратари. Не считаю их феноменальными голкиперами или, в случае с Дином Хендерсоном, пока не феноменальным. Говоря «пока не», я подразумеваю, что он станет им.

Я познакомился с ним в «Юнайтед», когда он был ещё ребёнком. И я помню, как он просил меня отдать его в аренду. Он говорил, что, когда вернётся, станет первым номером в команде.

Он говорил мне об этом, будучи четвёртым вратарём МЮ. Этот парень обладает невероятной уверенностью в себе, и я думаю, он готов [стать первым номером МЮ].

Ранее Моуриньо предположил, что сборная Италии выйдет в полуфинал Евро-2020.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 12:24
Хендерсон и так во второй половине сезона стал основным.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:27
Я понял. Де Хеа можно попробовать в другом клубе выйти на прежний уровень. Думаю пресытился... Вратарь то классный.
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 08:40
как раз об этом и говорит моур)
ОПС
ОПС
сегодня в 08:33
Готов или нет посмотрим.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:25
Хендерсону пора и в МЮ первым стать
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:06
Ну пускай пробует
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