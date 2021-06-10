Роналду забил 104-й гол за Португалию. До мирового рекорда – 5 мячей

Сборная Португалии одержала разгромную победу над национальной командой Израиля (4:0) в товарищеском матче.
На 44-й минуте гол забил нападающий Криштиану Роналду после передачи хавбека Бруну Фернандеша.
В последних 42 играх за Португалию у Роналду 43 гола. В общей сложности Криштиану забил уже 104 мяча за национальную команду. В матчах сборных больше голов забил лишь бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи (109).
Таким образом, для повторения мирового рекорда Роналду осталось забить пять голов.
Также Роналду близок к достижению рекорда по числу игр за сборную.
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