Роналду забил 104-й гол за Португалию. До мирового рекорда – 5 мячей

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10 июня 2021, 00:09

Сборная Португалии одержала разгромную победу над национальной командой Израиля (4:0) в товарищеском матче.

На 44-й минуте гол забил нападающий после передачи хавбека Бруну Фернандеша.

В последних 42 играх за Португалию у Роналду 43 гола. В общей сложности Криштиану забил уже 104 мяча за национальную команду. В матчах сборных больше голов забил лишь бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи (109).

Таким образом, для повторения мирового рекорда Роналду осталось забить пять голов.

Также Роналду близок к достижению рекорда по числу игр за сборную.