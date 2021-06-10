ГлавнаяНовостиСтатистикаТоварищеские матчи. Сборные 2021

Роналду забил 104-й гол за Португалию. До мирового рекорда – 5 мячей

10 июня 2021, 00:09
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия4 : 0Логотип футбольный клуб ИзраильИзраильМатч завершен

Сборная Португалии одержала разгромную победу над национальной командой Израиля (4:0) в товарищеском матче.

На 44-й минуте гол забил нападающий Криштиану Роналду после передачи хавбека Бруну Фернандеша.

В последних 42 играх за Португалию у Роналду 43 гола. В общей сложности Криштиану забил уже 104 мяча за национальную команду. В матчах сборных больше голов забил лишь бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи (109).

Таким образом, для повторения мирового рекорда Роналду осталось забить пять голов.

Также Роналду близок к достижению рекорда по числу игр за сборную.

Все новости
Нагельсманн повторил рекорд среди тренеров «Баварии» в рамках Бундеслиги
Вчера, 21:14 Комментарии3
«Ахмат» пропускает 14 игр подряд в РПЛ. Это повторение клубного антирекорда
Вчера, 20:47 Комментарии2
Пиняев — самый молодой автор голевой передачи в РПЛ с 2008 года
Вчера, 20:23 Комментарии11
Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги
Вчера, 18:37 Комментарии19
Мане забил сотый гол за «Ливерпуль» во всех турнирах
Вчера, 18:08 Комментарии10
Кокорин впервые в сезоне появился на поле в составе «Фиорентины»
Вчера, 17:58 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
12 июня в 11:20
У него есть 3 гола в одном матче испанцам... и т.д. Конечно, он забивает слабым клубам регулярно, но и это нужно уметь.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
12 июня в 10:18
Ничего язвительного нет в моих комментариях!
Всего лишь факты!
Зато для персофанов нарцисса появится ещё 5 памятников и музеев.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga........ (раскрыть)
12 июня в 10:04
Это ничего, зато нас ждёт ещё 5 таких же язвительных комментариев от тебя.
Agamaga........
Agamaga........
10 июня в 14:44
Ещё пять товарняков против слабейших сборных мира и рекорд будет побит!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
10 июня в 13:10
Али Даеи должен быть благодарен Кри Ро и не переживать по поводу падения рекорда. благодаря Криштиану и тому что он к нему так близко подобрался, об этом Али узнал весь современный мир и у него даже берут интервью порой .
sir_Alex
sir_Alex
10 июня в 12:12
Рекорд не за горами.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
10 июня в 06:53
Однозначно побьет рекорд
ДАША Д
ДАША Д
10 июня в 04:43
Этот рекорд он точно покорит.
ОПС
ОПС
10 июня в 04:21
Не, не забьет.
1bear
1bear
10 июня в 01:07
нужно больше товарняков для рекорда,хотя чем чёрт не шутит,может на Евро удача улыбнётся????
Ironigor
Ironigor
10 июня в 00:36
Я думаю скоро всё изменится !!! Удачи тебе Рон !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июня в 00:14
Пятерик должен положить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100