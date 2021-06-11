Веркотерен: «В Бельгии из игроков сборной России обсуждают Дзюбу»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и экс-футболист сборной Бельгии Франк Веркотерен рассказал, каких игроков сборной России знают в его стране.

Думаю, более-менее знают всех ведущих игроков, но обсуждают постоянно Дзюбу. А я не акцентирую внимание на отдельных футболистах. Для меня самый важный «игрок» – команда. Ни Дзюба, ни кто-либо другой не сможет выиграть матч в одиночку. Если нападающий забил, то это значит, что остальные помогли ему – перехватили мяч, довели до партнёра. Сборная России должна сыграть сильно именно как команда. Будет порядок в обороне и в атаке, и тогда кто-то, возможно, сделает разницу. Естественно, от Дзюбы и Лукаку в первую очередь ждут голов, так как они оба хорошо умеют забивать.

Кто из россиян смог бы пробиться в основу сборной Бельгии? Давайте зададим этот вопрос Мартинесу. Если я скажу, что кто-то из российских игроков сильнее своего бельгийского визави, то парни из сборной Бельгии будут предъявлять мне претензии: Франк, зачем ты так говоришь?! Поэтому не хотелось бы составлять такую виртуальную команду.