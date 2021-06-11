Моуриньо: «Грилиш напоминает мне Луиша Фигу»

Главный тренер «Ромы» сравнил полузащитника сборной Англии с бывшим игроком «Реала» и «Барселоны» .

Место Грилиша в составе сборной Англии неприкосновенно. Его лучшая позиция слева в полузащите. Грилиш умеет создавать отличные моменты. Он немного напоминает мне Луиша Фигу... Я не лгу. То, как он продвигается вперед по полю, зарабатывает на себе фолы. Он мне очень нравится.