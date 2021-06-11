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Моуриньо: «Грилиш напоминает мне Луиша Фигу»

сегодня, 13:20

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо сравнил полузащитника сборной Англии Джека Грилиша с бывшим игроком «Реала» и «Барселоны» Луишем Фигу.

Место Грилиша в составе сборной Англии неприкосновенно. Его лучшая позиция слева в полузащите. Грилиш умеет создавать отличные моменты. Он немного напоминает мне Луиша Фигу... Я не лгу. То, как он продвигается вперед по полю, зарабатывает на себе фолы. Он мне очень нравится.

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил Грилиша с Эденом Азаром времён выступлений за «Челси».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:54
Обсолютно разные люди!
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:45
Фигу не был мерзким симулянтом как Грилиш.
azkan
azkan
сегодня в 13:40, ред.
Грилиш хорош в Астон Вилле. Как будет играть в сборной в серьезных противостояниях посмотрим. И срванивать его с великими пока рано.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:38
Абсолютно ничего похожего.
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