Моуриньо: «Грилиш напоминает мне Луиша Фигу»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо сравнил полузащитника сборной Англии Джека Грилиша с бывшим игроком «Реала» и «Барселоны» Луишем Фигу.
Место Грилиша в составе сборной Англии неприкосновенно. Его лучшая позиция слева в полузащите. Грилиш умеет создавать отличные моменты. Он немного напоминает мне Луиша Фигу... Я не лгу. То, как он продвигается вперед по полю, зарабатывает на себе фолы. Он мне очень нравится.
Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил Грилиша с Эденом Азаром времён выступлений за «Челси».