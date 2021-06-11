Бридж: «Абрамович пошутил, что я перешёл в „Ман Сити“ из-за денег»

Бывший защитник «Челси» рассказал о своём общении с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

Мы встретились с Абрамовичем вскоре после моего трансфера в «Манчестер Сити» [в 2009 году]. Он пошутил, что я перешёл в «Сити» только из-за денег!

Роман любит «Челси». Ему нравилось находиться в раздевалке с нами, игроками. Он хотел бы быть одним из нас. Когда у него не было времени, а мы не видели его долго, мы всегда волновались за него.

Он очень милый и практичный, несмотря на все свои деньги. На публике Роман любит делать вид, что не говорит по-английски, но на самом деле с ним приятно разговаривать.

Когда игроки были в отпуске, а он бывал в том месте, где мы отдыхали, он всегда связывался с нами. Однажды я был на юге Франции одновременно с ним, и он пригласил меня пообедать.