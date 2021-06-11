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Бридж: «Абрамович пошутил, что я перешёл в „Ман Сити“ из-за денег»

сегодня, 12:22

Бывший защитник «Челси» Уэйн Бридж рассказал о своём общении с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.

Мы встретились с Абрамовичем вскоре после моего трансфера в «Манчестер Сити» [в 2009 году]. Он пошутил, что я перешёл в «Сити» только из-за денег!

Роман любит «Челси». Ему нравилось находиться в раздевалке с нами, игроками. Он хотел бы быть одним из нас. Когда у него не было времени, а мы не видели его долго, мы всегда волновались за него.

Он очень милый и практичный, несмотря на все свои деньги. На публике Роман любит делать вид, что не говорит по-английски, но на самом деле с ним приятно разговаривать.

Когда игроки были в отпуске, а он бывал в том месте, где мы отдыхали, он всегда связывался с нами. Однажды я был на юге Франции одновременно с ним, и он пригласил меня пообедать.

Владелец «Челси» поддерживает тёплые отношения с игроками. После победы в финале Лиги чемпионов защитник «синих» Сезар Аспиликуэта принёс кубок Роману Абрамовичу.

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Все комментарии
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 13:16
Надо было в ответ пошутить, Ты тоже Еврей убежал с Березовским из за денег) но потом испугался Вовы и вернулся)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:28
Свои деньги??? Хорошая шутка.
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