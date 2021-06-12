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Италия впервые забила 3 гола в матче Евро

сегодня, 00:08
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 3Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020.

Таким образом, итальянцы забили три гола за матч впервые за все время выступлений на европейских первенствах. Игра стала для команды 39-й на турнире.

Сборная Италии не проигрывает с сентября 2018 года.

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Все комментарии
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 01:05, ред.
Невероятно просто. Понятно , что итальянцы обычно упор делают на игру в обороне , но чтобы такая сильная сборная впервые устроила разгром сопернику на Евро... Не верится даже.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:02, ред.
Впервые вижу от сборной Италии такую игру!
Красивая Победа над довольно крепкой командой Турции! Матч открытия Чемпионата Европы удался на Славу! Красивая игра в своё удовольствие провела сборная Италии. Такое ощущение что это был какой-то выставочный матч без обязательств. Сборную Турции со всем уважением к ней, но её как будто и не было на поле. Не буду никого называть пофамильно в сборной Италии, но это была игра одного сплочённого организма. И вот теперь ещё раз убедился, что сборная Италии будет финалистом Чемпионата Европы, а и может быть и Чемпионом! Убедительный верный первый шаг сделали подопечные Манчини! Виват Италия! Спасибо Вам за красивый футбол ⚽ и полученное удовольствие от такого качества футбола ⚽! Всем Добра!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:50
А могли и больше забить.
minai
minai ответ ProKop92 (раскрыть)
сегодня в 00:32
Да? А я смотрел транслюху, где комментатор точно не Слуцкий.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 00:10
Спасибо Слуцкому! Лучший комментатор на данный момент в стране
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