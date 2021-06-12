Италия впервые забила 3 гола в матче Евро

Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020.
Таким образом, итальянцы забили три гола за матч впервые за все время выступлений на европейских первенствах. Игра стала для команды 39-й на турнире.
Сборная Италии не проигрывает с сентября 2018 года.
Красивая Победа над довольно крепкой командой Турции! Матч открытия Чемпионата Европы удался на Славу! Красивая игра в своё удовольствие провела сборная Италии. Такое ощущение что это был какой-то выставочный матч без обязательств. Сборную Турции со всем уважением к ней, но её как будто и не было на поле. Не буду никого называть пофамильно в сборной Италии, но это была игра одного сплочённого организма. И вот теперь ещё раз убедился, что сборная Италии будет финалистом Чемпионата Европы, а и может быть и Чемпионом! Убедительный верный первый шаг сделали подопечные Манчини! Виват Италия! Спасибо Вам за красивый футбол ⚽ и полученное удовольствие от такого качества футбола ⚽! Всем Добра!
Красивая Победа над довольно крепкой командой Турции! Матч открытия Чемпионата Европы удался на Славу! Красивая игра в своё удовольствие провела сборная Италии. Такое ощущение что это был какой-то выставочный матч без обязательств. Сборную Турции со всем уважением к ней, но её как будто и не было на поле. Не буду никого называть пофамильно в сборной Италии, но это была игра одного сплочённого организма. И вот теперь ещё раз убедился, что сборная Италии будет финалистом Чемпионата Европы, а и может быть и Чемпионом! Убедительный верный первый шаг сделали подопечные Манчини! Виват Италия! Спасибо Вам за красивый футбол ⚽ и полученное удовольствие от такого качества футбола ⚽! Всем Добра!