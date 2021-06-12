Италия впервые забила 3 гола в матче Евро

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сегодня, 00:08

Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020.

Таким образом, итальянцы забили три гола за матч впервые за все время выступлений на европейских первенствах. Игра стала для команды 39-й на турнире.

Сборная Италии не проигрывает с сентября 2018 года.