Рэшфорд — самый быстрый игрок «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2020/21

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала статистику максимальной скорости, которую футболисты клуба развивали в этом сезоне.
Четыре первых места занимает нападающий Маркус Рэшфорд, а замыкает топ-5 Мэйсон Гринвуд.
1. Маркус Рэшфорд в гостевом матче с «Челси» (36,26 км/ч)
2. Маркус Рэшфорд в домашнем матче с «Лидсом» (35,28 км/ч)
3. Маркус Рэшфорд в гостевом матче с «Лидсом» (35,19 км/ч)
4. Маркус Рэшфорд в домашнем матче с «Челси» (35,09 км/ч)
5. Мэйсон Гринвуд в домашнем матче с «Арсеналом» (35,04 км/ч)
Напомним, что самым быстрым игроком в этом сезоне Бундеслиги стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.