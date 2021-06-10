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Рэшфорд — самый быстрый игрок «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2020/21

сегодня, 13:25

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала статистику максимальной скорости, которую футболисты клуба развивали в этом сезоне.

Четыре первых места занимает нападающий Маркус Рэшфорд, а замыкает топ-5 Мэйсон Гринвуд.

1. Маркус Рэшфорд в гостевом матче с «Челси» (36,26 км/ч)

2. Маркус Рэшфорд в домашнем матче с «Лидсом» (35,28 км/ч)

3. Маркус Рэшфорд в гостевом матче с «Лидсом» (35,19 км/ч)

4. Маркус Рэшфорд в домашнем матче с «Челси» (35,09 км/ч)

5. Мэйсон Гринвуд в домашнем матче с «Арсеналом» (35,04 км/ч)

Напомним, что самым быстрым игроком в этом сезоне Бундеслиги стал форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 14:03
Тут победа за явным преимуществом.
gen.v3trov
gen.v3trov
сегодня в 13:40, ред.
Рэшфорд - очень талантливый парень, настоящий лидер, не зря в последнем матче был капитаном сборной. По настоящему классный игрок, который обладает всем необходимым арсеналом. Жаль, что в последнее время результативность у парня несколько упала. А ведь начинал просто лихо. Но с молодыми это случается, будем надеяться , что парень поправит свой прицел и начнет забивать гораздо чаще. Ну и конечно последим за ним на Евро.
allemz
allemz
сегодня в 13:40
МЮ хотя бы по бегункам на 1 месте
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:38
Молодой лось! 🤣🤣🤣
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:34, ред.
Толку с его скорости КПД к нулю !!! Зазвездился паренёк !!!
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