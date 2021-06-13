Малиновский: «Главное в матче с Нидерландами — хорошо отыграть в обороне»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Нидерландами.

Мы хорошо подготовились. Сборная Нидерландов — сложный соперник, но мы готовы к матчу. Они играют дома, поэтому будут давить с первых минут. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное — хорошо отыграть в обороне.

Нам нужна максимальна концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол. Играть с голландцами в открытый футбол — не лучшая идея. У нас есть кое-какие заготовки, но посмотрим завтра, как они будут работать.

Это лишь первый из трех матчей в группе. Конечно, мы хотим набирать очки, но это не решающий матч. Поэтому нам нужно подойти к этой игре с холодной головой и действовать раскрепощенно.