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Малиновский: «Главное в матче с Нидерландами — хорошо отыграть в обороне»

сегодня, 09:49
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина22:00 Не начался

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Нидерландами.

Мы хорошо подготовились. Сборная Нидерландов — сложный соперник, но мы готовы к матчу. Они играют дома, поэтому будут давить с первых минут. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное — хорошо отыграть в обороне.

Нам нужна максимальна концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол. Играть с голландцами в открытый футбол — не лучшая идея. У нас есть кое-какие заготовки, но посмотрим завтра, как они будут работать.

Это лишь первый из трех матчей в группе. Конечно, мы хотим набирать очки, но это не решающий матч. Поэтому нам нужно подойти к этой игре с холодной головой и действовать раскрепощенно.

Ранее стало известно, что матч с Украиной пропустит защитник Матийс де Лигт.

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Все комментарии
Тень Отца
Тень Отца
сегодня в 10:46
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mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:23
У украинцев шансов побольше чем у наших с бельгийцами.
Футболтус
Футболтус
сегодня в 10:21
Очень интересная команда у Шевченко, да и Нидерланды не просты. Надеюсь на интересный матч.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 10:11
Шансы есть всегда!.. Если это, конечно, не сборная Членчесова.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:07
Нет у Украинцев шансов....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:06
Шансы Нидерландов предпочтительнее.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:57
С этим не поспоришь..
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