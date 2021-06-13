Хьюлманд: «Некоторые футболисты были так опустошены, что не могли играть»

Главный тренер сборной Дании дал комментарий после поражения от Финляндии (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

В концовке первого тайма хавбек датчан упал на газон и потерял сознание. После экстренной помощи медиков игрока через какое-то время унесли с поля на носилках. На данный момент Эриксен находится в сознании, его состояние стабильно.

Это был очень тяжёлый вечер, в который всем нам напомнили, что является главным в жизни — отношения, близкие, семья и друзья.

У меня не хватит слов для похвалы своей команды. Я не могу гордиться сильнее людьми, которые так заботятся друг о друге.

Кристиан — один из самых дорогих мне друзей. Игроки переговорили в раздевалке и приняли решение ничего не делать, пока не станет понятно, что с Кристианом всё хорошо.

У нас было два варианта: сыграть сегодня или завтра [в воскресенье] в 12 часов дня, и все сошлись на том, чтобы доиграть матч сегодня. Но играть с такими эмоциями невозможно. Мы пытались победить. Было невероятно, что игроки вышли на поле и постарались сыграть во втором тайме. Честно говоря, некоторые из футболистов были полностью опустошены и эмоционально истощены [чтобы продолжать играть].