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Далич: «Если с Англией будем только обороняться – мы обречены»

сегодня, 09:16
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия16:00 Не начался

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча против Англии на Евро-2020.

Я выберу самый лучший состав из всех возможных. У нас сильная команда, и мы никого не боимся.

Да, сборная Англии очень быстра, агрессивно действует в атаке, это топ-команда. Нам нужно показать надежную игру сзади, но также следует дорожить мячом и пытаться контратаковать. Если мы будем только обороняться, то мы обречены.

Ранее стало известно, что сборная Хорватии не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020.

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Все комментарии
Футболтус
Футболтус ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:23
Тоже думаю Англичани должны победить, Хорваты конечно покусаются, врятли Англичани три очка отпустят
beefs
beefs
сегодня в 09:42
вообще то мяч круглый, и куда он покатится...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:41
Хорватия в состоянии выиграть
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:40
Состав сборной Хорватии со времен чемпионата мира практически не изменился, только постарел на три года. Англия выглядит более перспективной. Предположу, что Англия попытается сегодня взять реванш за чемпионат мира 2018.
swed27
swed27
сегодня в 09:23
С Англией надо играть в свой привычный футбол
shlomo
shlomo
сегодня в 09:17
Англичане фавориты этого матча
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