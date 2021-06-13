Далич: «Если с Англией будем только обороняться – мы обречены»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча против Англии на Евро-2020.
Я выберу самый лучший состав из всех возможных. У нас сильная команда, и мы никого не боимся.
Да, сборная Англии очень быстра, агрессивно действует в атаке, это топ-команда. Нам нужно показать надежную игру сзади, но также следует дорожить мячом и пытаться контратаковать. Если мы будем только обороняться, то мы обречены.
Ранее стало известно, что сборная Хорватии не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020.